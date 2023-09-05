https://ria.ru/20230905/torgovlya-1894214163.html

Министр торговли Турции обсудил с Новаком приоритеты Анкары и Москвы

Министр торговли Турции обсудил с Новаком приоритеты Анкары и Москвы - РИА Новости, 05.09.2023

Министр торговли Турции обсудил с Новаком приоритеты Анкары и Москвы

Министр торговли Турции Омер Болат сообщил, что обсудил с вице-премьером России Александром Новаком приоритеты Анкары и Москвы по двусторонней торговле,... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T05:33

2023-09-05T05:33

2023-09-05T05:47

россия

турция

александр новак

в мире

владимир путин

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АНКАРА, 5 сен – РИА Новости. Министр торговли Турции Омер Болат сообщил, что обсудил с вице-премьером России Александром Новаком приоритеты Анкары и Москвы по двусторонней торговле, ожидания в области логистики и таможенного дела. "Мы приняли участие в визите нашего президента (Тайипа Эрдогана) в Россию и встретились с господином Александром Новаком, сопредседателем Совместной экономической комиссии, заместителем председателя правительства Российской Федерации. Мы взаимно выразили наши приоритеты в отношении поддержания сбалансированного объема двусторонней торговли и наши ожидания в области логистики, таможенного дела и торговли", - написал министр в соцсети Х (ранее Twitter). Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган встретились в понедельник в Сочи. Это была их первая личная встреча после почти годичного перерыва. Президенты обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.

https://ria.ru/20230905/obsuzhdenie-1894213291.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, турция, александр новак, в мире, владимир путин