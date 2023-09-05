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Министр торговли Турции обсудил с Новаком приоритеты Анкары и Москвы - РИА Новости, 05.09.2023
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05:33 05.09.2023 (обновлено: 05:47 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/torgovlya-1894214163.html
Министр торговли Турции обсудил с Новаком приоритеты Анкары и Москвы
Министр торговли Турции обсудил с Новаком приоритеты Анкары и Москвы - РИА Новости, 05.09.2023
Министр торговли Турции обсудил с Новаком приоритеты Анкары и Москвы
Министр торговли Турции Омер Болат сообщил, что обсудил с вице-премьером России Александром Новаком приоритеты Анкары и Москвы по двусторонней торговле,... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T05:33
2023-09-05T05:47
россия
турция
александр новак
в мире
владимир путин
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АНКАРА, 5 сен – РИА Новости. Министр торговли Турции Омер Болат сообщил, что обсудил с вице-премьером России Александром Новаком приоритеты Анкары и Москвы по двусторонней торговле, ожидания в области логистики и таможенного дела. "Мы приняли участие в визите нашего президента (Тайипа Эрдогана) в Россию и встретились с господином Александром Новаком, сопредседателем Совместной экономической комиссии, заместителем председателя правительства Российской Федерации. Мы взаимно выразили наши приоритеты в отношении поддержания сбалансированного объема двусторонней торговли и наши ожидания в области логистики, таможенного дела и торговли", - написал министр в соцсети Х (ранее Twitter). Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган встретились в понедельник в Сочи. Это была их первая личная встреча после почти годичного перерыва. Президенты обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.
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россия, турция, александр новак, в мире, владимир путин
Россия, Турция, Александр Новак, В мире, Владимир Путин
Министр торговли Турции обсудил с Новаком приоритеты Анкары и Москвы

Болат обсудил с Новаком приоритеты Анкары и Москвы по двусторонней торговле

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкФлаги Турции и России
Флаги Турции и России - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Флаги Турции и России. Архивное фото
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АНКАРА, 5 сен – РИА Новости. Министр торговли Турции Омер Болат сообщил, что обсудил с вице-премьером России Александром Новаком приоритеты Анкары и Москвы по двусторонней торговле, ожидания в области логистики и таможенного дела.
"Мы приняли участие в визите нашего президента (Тайипа Эрдогана) в Россию и встретились с господином Александром Новаком, сопредседателем Совместной экономической комиссии, заместителем председателя правительства Российской Федерации. Мы взаимно выразили наши приоритеты в отношении поддержания сбалансированного объема двусторонней торговли и наши ожидания в области логистики, таможенного дела и торговли", - написал министр в соцсети Х (ранее Twitter).
Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган после встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
СМИ: Эрдоган обсудит с правительством Турции переговоры по зерновой сделке
05:08
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган встретились в понедельник в Сочи. Это была их первая личная встреча после почти годичного перерыва. Президенты обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.
 
РоссияТурцияАлександр НовакВ миреВладимир Путин
 
 
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