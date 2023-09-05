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Российские танкисты "разбирают" блиндажи ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 05.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:04 05.09.2023 (обновлено: 09:17 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/tankisty-1894215200.html
Российские танкисты "разбирают" блиндажи ВСУ на Купянском направлении
Российские танкисты "разбирают" блиндажи ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 05.09.2023
Российские танкисты "разбирают" блиндажи ВСУ на Купянском направлении
Экипаж российского танка Т-80БВМ 1-й гвардейской танковой армии "Западной" группировки войск поразил блиндаж ВСУ на купянском участке фронта, рассказал РИА... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T06:04
2023-09-05T09:17
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 сен — РИА Новости. Экипаж российского танка Т-80БВМ 1-й гвардейской танковой армии "Западной" группировки войск поразил блиндаж ВСУ на купянском участке фронта, рассказал РИА Новости командир танкового взвода. "Экипаж получил боевую задачу, нам дали координаты, мы въехали на удобную для себя позицию, нанесли огневое поражение по блиндажу противника. Сделали три выстрела и убыли на запасные позиции", — рассказал танкист. По его словам, экипажи выезжают на боевые задачи три-четыре раза в день и ежедневно "разбирают" позиции украинских войск на купянском участке фронта для дальнейшего продвижения пехоты. Как сообщало Минобороны, российские военные группировки "Запад" за сутки на купянском направлении отбили четыре атаки ВСУ, уничтожили до 60 военнослужащих противника и четыре единицы техники, включая польскую гаубицу Krab.
https://ria.ru/20230905/leopardy-1894210085.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские танкисты "разбирают" блиндажи ВСУ на Купянском направлении

Российский боец: танкисты ЗВО уничтожили блиндажи ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТанк Т-80 военнослужащих ВС РФ на огневой позиции в зоне проведения СВО
Танк Т-80 военнослужащих ВС РФ на огневой позиции в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости
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Танк Т-80 военнослужащих ВС РФ на огневой позиции в зоне проведения СВО. Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 сен — РИА Новости. Экипаж российского танка Т-80БВМ 1-й гвардейской танковой армии "Западной" группировки войск поразил блиндаж ВСУ на купянском участке фронта, рассказал РИА Новости командир танкового взвода.
"Экипаж получил боевую задачу, нам дали координаты, мы въехали на удобную для себя позицию, нанесли огневое поражение по блиндажу противника. Сделали три выстрела и убыли на запасные позиции", — рассказал танкист.
По его словам, экипажи выезжают на боевые задачи три-четыре раза в день и ежедневно "разбирают" позиции украинских войск на купянском участке фронта для дальнейшего продвижения пехоты.
Как сообщало Минобороны, российские военные группировки "Запад" за сутки на купянском направлении отбили четыре атаки ВСУ, уничтожили до 60 военнослужащих противника и четыре единицы техники, включая польскую гаубицу Krab.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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