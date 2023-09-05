https://ria.ru/20230905/tankisty-1894215200.html

Российские танкисты "разбирают" блиндажи ВСУ на Купянском направлении

Российские танкисты "разбирают" блиндажи ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 05.09.2023

Российские танкисты "разбирают" блиндажи ВСУ на Купянском направлении

Экипаж российского танка Т-80БВМ 1-й гвардейской танковой армии "Западной" группировки войск поразил блиндаж ВСУ на купянском участке фронта, рассказал РИА... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T06:04

2023-09-05T06:04

2023-09-05T09:17

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 сен — РИА Новости. Экипаж российского танка Т-80БВМ 1-й гвардейской танковой армии "Западной" группировки войск поразил блиндаж ВСУ на купянском участке фронта, рассказал РИА Новости командир танкового взвода. "Экипаж получил боевую задачу, нам дали координаты, мы въехали на удобную для себя позицию, нанесли огневое поражение по блиндажу противника. Сделали три выстрела и убыли на запасные позиции", — рассказал танкист. По его словам, экипажи выезжают на боевые задачи три-четыре раза в день и ежедневно "разбирают" позиции украинских войск на купянском участке фронта для дальнейшего продвижения пехоты. Как сообщало Минобороны, российские военные группировки "Запад" за сутки на купянском направлении отбили четыре атаки ВСУ, уничтожили до 60 военнослужащих противника и четыре единицы техники, включая польскую гаубицу Krab.

https://ria.ru/20230905/leopardy-1894210085.html

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