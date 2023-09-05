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Первый заммэра Сыктывкара перешел на контрактную службу в Минобороны - РИА Новости, 05.09.2023
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10:58 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/syktyvkar-1894241436.html
Первый заммэра Сыктывкара перешел на контрактную службу в Минобороны
Первый заммэра Сыктывкара перешел на контрактную службу в Минобороны - РИА Новости, 05.09.2023
Первый заммэра Сыктывкара перешел на контрактную службу в Минобороны
Первый заместитель руководителя администрации Сыктывкара в Коми Александр Можегов отправится на военную службу по контракту с Минобороны, сообщили городские... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T10:58
2023-09-05T10:58
сыктывкар
россия
безопасность
вооруженные силы рф
республика коми
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен – РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации Сыктывкара в Коми Александр Можегов отправится на военную службу по контракту с Минобороны, сообщили городские власти на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "В связи с переходом первого заместителя руководителя администрации Можегова Александра Александровича в ведение Минобороны РФ в рамках контрактной службы действие трудового договора с администрацией приостановлено", - информирует администрация Сыктывкара. Как отметил мэр Сыктывкара Владимир Голдин, который будет курировать подведомственные Можегову направления в период его отсутствия, решение о военной службе по контракту "заслуживает уважения". "Уверен, что его профессиональные знания и опыт послужат решению важных государственных задач по линии Минобороны. В администрации города вопросы, которые курировал Александр Александрович, продолжают решаться в текущем режиме", – сказал Голдин, слова которого приводятся в сообщении.
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сыктывкар, россия, безопасность, вооруженные силы рф, республика коми
Сыктывкар, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Республика Коми
Первый заммэра Сыктывкара перешел на контрактную службу в Минобороны

Первый заммэра Сыктывкара Можегов заключил контракт с Минобороны

© Фото : пресс-служба администрации СыктывкараПервый замруководителя администрации Сыктывкара Александр Можегов
Первый замруководителя администрации Сыктывкара Александр Можегов - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Фото : пресс-служба администрации Сыктывкара
Первый замруководителя администрации Сыктывкара Александр Можегов. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен – РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации Сыктывкара в Коми Александр Можегов отправится на военную службу по контракту с Минобороны, сообщили городские власти на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"В связи с переходом первого заместителя руководителя администрации Можегова Александра Александровича в ведение Минобороны РФ в рамках контрактной службы действие трудового договора с администрацией приостановлено", - информирует администрация Сыктывкара.
Как отметил мэр Сыктывкара Владимир Голдин, который будет курировать подведомственные Можегову направления в период его отсутствия, решение о военной службе по контракту "заслуживает уважения".
"Уверен, что его профессиональные знания и опыт послужат решению важных государственных задач по линии Минобороны. В администрации города вопросы, которые курировал Александр Александрович, продолжают решаться в текущем режиме", – сказал Голдин, слова которого приводятся в сообщении.
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СыктывкарРоссияБезопасностьВооруженные силы РФРеспублика Коми
 
 
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