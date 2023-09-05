https://ria.ru/20230905/syktyvkar-1894241436.html

Первый заммэра Сыктывкара перешел на контрактную службу в Минобороны

Первый заммэра Сыктывкара перешел на контрактную службу в Минобороны - РИА Новости, 05.09.2023

Первый заммэра Сыктывкара перешел на контрактную службу в Минобороны

Первый заместитель руководителя администрации Сыктывкара в Коми Александр Можегов отправится на военную службу по контракту с Минобороны, сообщили городские... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T10:58

2023-09-05T10:58

2023-09-05T10:58

сыктывкар

россия

безопасность

вооруженные силы рф

республика коми

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен – РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации Сыктывкара в Коми Александр Можегов отправится на военную службу по контракту с Минобороны, сообщили городские власти на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "В связи с переходом первого заместителя руководителя администрации Можегова Александра Александровича в ведение Минобороны РФ в рамках контрактной службы действие трудового договора с администрацией приостановлено", - информирует администрация Сыктывкара. Как отметил мэр Сыктывкара Владимир Голдин, который будет курировать подведомственные Можегову направления в период его отсутствия, решение о военной службе по контракту "заслуживает уважения". "Уверен, что его профессиональные знания и опыт послужат решению важных государственных задач по линии Минобороны. В администрации города вопросы, которые курировал Александр Александрович, продолжают решаться в текущем режиме", – сказал Голдин, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20230618/dobrovoltsy-1879001841.html

сыктывкар

россия

республика коми

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сыктывкар, россия, безопасность, вооруженные силы рф, республика коми