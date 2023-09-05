Первый заммэра Сыктывкара перешел на контрактную службу в Минобороны
Первый заммэра Сыктывкара Можегов заключил контракт с Минобороны
© Фото : пресс-служба администрации СыктывкараПервый замруководителя администрации Сыктывкара Александр Можегов
© Фото : пресс-служба администрации Сыктывкара
Первый замруководителя администрации Сыктывкара Александр Можегов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен – РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации Сыктывкара в Коми Александр Можегов отправится на военную службу по контракту с Минобороны, сообщили городские власти на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"В связи с переходом первого заместителя руководителя администрации Можегова Александра Александровича в ведение Минобороны РФ в рамках контрактной службы действие трудового договора с администрацией приостановлено", - информирует администрация Сыктывкара.
Как отметил мэр Сыктывкара Владимир Голдин, который будет курировать подведомственные Можегову направления в период его отсутствия, решение о военной службе по контракту "заслуживает уважения".
"Уверен, что его профессиональные знания и опыт послужат решению важных государственных задач по линии Минобороны. В администрации города вопросы, которые курировал Александр Александрович, продолжают решаться в текущем режиме", – сказал Голдин, слова которого приводятся в сообщении.