https://ria.ru/20230905/svo-1894316774.html

ВС России уничтожили украинскую пехоту на окраине Новоселовского

ВС России уничтожили украинскую пехоту на окраине Новоселовского - РИА Новости, 05.09.2023

ВС России уничтожили украинскую пехоту на окраине Новоселовского

Артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии западного военного округа уничтожили украинскую пехоту на окраине Новоселовского на купянском направлении - кадры... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T15:43

2023-09-05T15:43

2023-09-05T15:43

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

безопасность

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ЛУГАНСК, 5 сен - РИА Новости. Артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии западного военного округа уничтожили украинскую пехоту на окраине Новоселовского на купянском направлении - кадры поражения целей оказались в распоряжении РИА Новости. На видео видно, как группа украинских военнослужащих продвигается вдоль лесопосадки. Как только они останавливаются, снаряд Д-30 наносит меткое поражение по группе пехоты. Д-30 — советская буксируемая 122-миллиметровая гаубица, принятая на вооружение ВС СССР в 1960 году. В 1978 году была модифицирована и состоит на текущий момент на вооружении многих государств под названием Д-30А.

https://ria.ru/20230905/bespilotniki-1894310096.html

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вооруженные силы рф, безопасность