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ВС России уничтожили украинскую пехоту на окраине Новоселовского - РИА Новости, 05.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:43 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/svo-1894316774.html
ВС России уничтожили украинскую пехоту на окраине Новоселовского
ВС России уничтожили украинскую пехоту на окраине Новоселовского - РИА Новости, 05.09.2023
ВС России уничтожили украинскую пехоту на окраине Новоселовского
Артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии западного военного округа уничтожили украинскую пехоту на окраине Новоселовского на купянском направлении - кадры... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T15:43
2023-09-05T15:43
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 5 сен - РИА Новости. Артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии западного военного округа уничтожили украинскую пехоту на окраине Новоселовского на купянском направлении - кадры поражения целей оказались в распоряжении РИА Новости. На видео видно, как группа украинских военнослужащих продвигается вдоль лесопосадки. Как только они останавливаются, снаряд Д-30 наносит меткое поражение по группе пехоты. Д-30 — советская буксируемая 122-миллиметровая гаубица, принятая на вооружение ВС СССР в 1960 году. В 1978 году была модифицирована и состоит на текущий момент на вооружении многих государств под названием Д-30А.
https://ria.ru/20230905/bespilotniki-1894310096.html
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вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России уничтожили украинскую пехоту на окраине Новоселовского

Артиллеристы ЗВО уничтожили украинскую пехоту на окраине Новоселовского

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАртиллерия
Артиллерия - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЛУГАНСК, 5 сен - РИА Новости. Артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии западного военного округа уничтожили украинскую пехоту на окраине Новоселовского на купянском направлении - кадры поражения целей оказались в распоряжении РИА Новости.
На видео видно, как группа украинских военнослужащих продвигается вдоль лесопосадки. Как только они останавливаются, снаряд Д-30 наносит меткое поражение по группе пехоты.
Д-30 — советская буксируемая 122-миллиметровая гаубица, принятая на вооружение ВС СССР в 1960 году. В 1978 году была модифицирована и состоит на текущий момент на вооружении многих государств под названием Д-30А.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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