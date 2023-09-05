https://ria.ru/20230905/svo-1894316774.html
ВС России уничтожили украинскую пехоту на окраине Новоселовского
ВС России уничтожили украинскую пехоту на окраине Новоселовского - РИА Новости, 05.09.2023
ВС России уничтожили украинскую пехоту на окраине Новоселовского
Артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии западного военного округа уничтожили украинскую пехоту на окраине Новоселовского на купянском направлении - кадры... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T15:43
2023-09-05T15:43
2023-09-05T15:43
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881951613_0:31:2917:1671_1920x0_80_0_0_76b70e027b828b49a902b906aa5163d4.jpg
ЛУГАНСК, 5 сен - РИА Новости. Артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии западного военного округа уничтожили украинскую пехоту на окраине Новоселовского на купянском направлении - кадры поражения целей оказались в распоряжении РИА Новости. На видео видно, как группа украинских военнослужащих продвигается вдоль лесопосадки. Как только они останавливаются, снаряд Д-30 наносит меткое поражение по группе пехоты. Д-30 — советская буксируемая 122-миллиметровая гаубица, принятая на вооружение ВС СССР в 1960 году. В 1978 году была модифицирована и состоит на текущий момент на вооружении многих государств под названием Д-30А.
https://ria.ru/20230905/bespilotniki-1894310096.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881951613_93:0:2822:2047_1920x0_80_0_0_869466d04fb4809d4d93198bd323c702.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России уничтожили украинскую пехоту на окраине Новоселовского
Артиллеристы ЗВО уничтожили украинскую пехоту на окраине Новоселовского