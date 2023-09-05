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ВС России нанесли значительный ущерб ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 05.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:58 05.09.2023 (обновлено: 12:03 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/svo-1894256188.html
ВС России нанесли значительный ущерб ВСУ на Запорожском направлении
ВС России нанесли значительный ущерб ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 05.09.2023
ВС России нанесли значительный ущерб ВСУ на Запорожском направлении
Вооруженные силы РФ нанесли украинским подразделениям на запорожском направлении значительный ущерб, заявил во вторник на тематическом селекторном совещании... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T11:58
2023-09-05T12:03
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
сергей шойгу
запорожская область
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли украинским подразделениям на запорожском направлении значительный ущерб, заявил во вторник на тематическом селекторном совещании министр обороны России Сергей Шойгу."Благодаря самоотверженным действиям военнослужащих 810-й бригады и 177-го полка морской пехоты, 56-го десантно-штурмового и 71-го мотострелкового полков, а также подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии нанесен значительный ущерб украинским подразделениям", - сказал Шойгу, говоря о запорожском участке фронта.
https://ria.ru/20230905/poteri-1894246086.html
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вооруженные силы рф, сергей шойгу, запорожская область, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Сергей Шойгу, Запорожская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли значительный ущерб ВСУ на Запорожском направлении

Шойгу: ВС России нанесли значительный ущерб ВСУ на Запорожском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли украинским подразделениям на запорожском направлении значительный ущерб, заявил во вторник на тематическом селекторном совещании министр обороны России Сергей Шойгу.
«
"Благодаря самоотверженным действиям военнослужащих 810-й бригады и 177-го полка морской пехоты, 56-го десантно-штурмового и 71-го мотострелкового полков, а также подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии нанесен значительный ущерб украинским подразделениям", - сказал Шойгу, говоря о запорожском участке фронта.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФСергей ШойгуЗапорожская областьБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
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