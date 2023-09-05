https://ria.ru/20230905/svo-1894256188.html

ВС России нанесли значительный ущерб ВСУ на Запорожском направлении

ВС России нанесли значительный ущерб ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 05.09.2023

ВС России нанесли значительный ущерб ВСУ на Запорожском направлении

Вооруженные силы РФ нанесли украинским подразделениям на запорожском направлении значительный ущерб, заявил во вторник на тематическом селекторном совещании... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T11:58

2023-09-05T11:58

2023-09-05T12:03

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

сергей шойгу

запорожская область

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли украинским подразделениям на запорожском направлении значительный ущерб, заявил во вторник на тематическом селекторном совещании министр обороны России Сергей Шойгу."Благодаря самоотверженным действиям военнослужащих 810-й бригады и 177-го полка морской пехоты, 56-го десантно-штурмового и 71-го мотострелкового полков, а также подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии нанесен значительный ущерб украинским подразделениям", - сказал Шойгу, говоря о запорожском участке фронта.

https://ria.ru/20230905/poteri-1894246086.html

запорожская область

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вооруженные силы рф, сергей шойгу, запорожская область, безопасность, вооруженные силы украины