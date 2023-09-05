Рейтинг@Mail.ru
Подмосковье начало страхование сотрудников скорой помощи - РИА Новости, 05.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
18:19 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/strakhovanie-1894378467.html
Подмосковье начало страхование сотрудников скорой помощи
Подмосковье начало страхование сотрудников скорой помощи - РИА Новости, 05.09.2023
Подмосковье начало страхование сотрудников скорой помощи
Подмосковным сотрудникам скорой помощи оформили страхование от несчастных случаев с учетом выплаты денежной компенсации, сообщили в управлении пресс-службы... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T18:19
2023-09-05T18:19
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867861932_75:0:2931:1607_1920x0_80_0_0_a2de30f8dad99858d2139edb42c05034.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Подмосковным сотрудникам скорой помощи оформили страхование от несчастных случаев с учетом выплаты денежной компенсации, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области. "С 1 сентября для сотрудников бригад Московской областной станции скорой медицинской помощи, находящихся на дежурстве, оформлены страховые полисы. При возникновении несчастного случая им будет выплачиваться денежная компенсация", - отметили в ведомстве. По данным пресс-службы, страхование сотрудника скорой помощи предусмотрено в случае его смерти в результате несчастного случая при исполнении трудовых обязанностей, в случае установления инвалидности (I, II, III группы) в результате несчастного случая при исполнении трудовых обязанностей, а также в случае временной утраты трудоспособности в результате несчастного случая, произошедшего при исполнении трудовых обязанностей.
https://ria.ru/20230904/tsentry-1894167357.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867861932_459:99:3058:2048_1920x0_80_0_0_b84bac07e699fdba02ffc17434f89b56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Подмосковье начало страхование сотрудников скорой помощи

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник скорой помощи рядом с автомобилями
Сотрудник скорой помощи рядом с автомобилями - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Подмосковным сотрудникам скорой помощи оформили страхование от несчастных случаев с учетом выплаты денежной компенсации, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
"С 1 сентября для сотрудников бригад Московской областной станции скорой медицинской помощи, находящихся на дежурстве, оформлены страховые полисы. При возникновении несчастного случая им будет выплачиваться денежная компенсация", - отметили в ведомстве.
По данным пресс-службы, страхование сотрудника скорой помощи предусмотрено в случае его смерти в результате несчастного случая при исполнении трудовых обязанностей, в случае установления инвалидности (I, II, III группы) в результате несчастного случая при исполнении трудовых обязанностей, а также в случае временной утраты трудоспособности в результате несчастного случая, произошедшего при исполнении трудовых обязанностей.
Строительная площадка
Строительство новых медицинских центров стартовало в Подмосковье
4 сентября, 18:41
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала