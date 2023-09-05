https://ria.ru/20230905/strakhovanie-1894378467.html
Подмосковье начало страхование сотрудников скорой помощи
Подмосковье начало страхование сотрудников скорой помощи - РИА Новости, 05.09.2023
Подмосковье начало страхование сотрудников скорой помощи
Подмосковным сотрудникам скорой помощи оформили страхование от несчастных случаев с учетом выплаты денежной компенсации, сообщили в управлении пресс-службы... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T18:19
2023-09-05T18:19
2023-09-05T18:19
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Подмосковным сотрудникам скорой помощи оформили страхование от несчастных случаев с учетом выплаты денежной компенсации, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области. "С 1 сентября для сотрудников бригад Московской областной станции скорой медицинской помощи, находящихся на дежурстве, оформлены страховые полисы. При возникновении несчастного случая им будет выплачиваться денежная компенсация", - отметили в ведомстве. По данным пресс-службы, страхование сотрудника скорой помощи предусмотрено в случае его смерти в результате несчастного случая при исполнении трудовых обязанностей, в случае установления инвалидности (I, II, III группы) в результате несчастного случая при исполнении трудовых обязанностей, а также в случае временной утраты трудоспособности в результате несчастного случая, произошедшего при исполнении трудовых обязанностей.
https://ria.ru/20230904/tsentry-1894167357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)