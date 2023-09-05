https://ria.ru/20230905/stantsiya-1894375835.html

Новую газораспределительную станцию запустили в Тюменской области

Новую газораспределительную станцию запустили в Тюменской области - РИА Новости, 05.09.2023

Новую газораспределительную станцию запустили в Тюменской области

Газораспределительная станция "Ишим" официально введена в эксплуатацию, благодаря ее запуску появилась техническая возможность газификации и догазификации более РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T18:10

2023-09-05T18:10

2023-09-05T18:10

тюменская область

тюменская область

александр моор

алексей миллер

экономика

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ТЮМЕНЬ, 5 сен - РИА Новости. Газораспределительная станция "Ишим" официально введена в эксплуатацию, благодаря ее запуску появилась техническая возможность газификации и догазификации более тридцати населенных пунктов в Тюменской области, сообщил глава региона Александр Моор в своем телеграм-канале. "Газораспределительная станция "Ишим" официально введена в эксплуатацию. Помимо самой станции, построены также два межпоселковых газопровода до деревни Воронина Ишимского района и поселка Новоселезнево Казанского района. Благодаря этому появилась техническая возможность газификации и догазификации свыше 30 населенных пунктов в трех муниципалитетах", - отметил Моор. Глава региона подчеркнул, что реализация региональной программы газификации продолжится, так как "это не только улучшает качество жизни людей, но и повышает инвестиционную привлекательность сельских территорий, способствует созданию новых производств и рабочих мест". В пресс-службе губернатора уточнили, что газопровод до деревни Воронина обеспечит догазификацию 18 населенных пунктов Ишимского района, газификацию 78 домовладений в Воронина и ряда крупных промышленных предприятий, а также агроиндустриального парка "Ишимский". Газопровод до Новоселезнево позволит газифицировать и догазифицироать 19 сел и деревень Казанского района, обеспечит газом четыре предприятия и четыре муниципальные котельные. Сельские жители уже подали более тысячи заявок на подключение, по 97 процентам из них заключены договоры, сети подведены до границ более 600 земельных участков. Строительство газораспределительной станции "Ишим" и газопроводов – результат реализации программы развития газоснабжения и газификации Тюменской области на 2021–2025 годы, согласованной губернатором Тюменской области Александром Моором и председателем Правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером. Общий объем инвестиций в рамках этой программы превышает 5 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20230831/turpotok-1893396677.html

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тюменская область, александр моор, алексей миллер, экономика