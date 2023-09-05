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Станцию, снабжающую водой Волноваху, обесточило из-за обстрелов - РИА Новости, 05.09.2023
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11:51 05.09.2023 (обновлено: 11:52 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/stantsiya-1894254217.html
Станцию, снабжающую водой Волноваху, обесточило из-за обстрелов
Станцию, снабжающую водой Волноваху, обесточило из-за обстрелов - РИА Новости, 05.09.2023
Станцию, снабжающую водой Волноваху, обесточило из-за обстрелов
Великоанадольская фильтровальная станция обесточена в результате обстрела Ольгинки украинскими войсками, эта станция питает водой Волноваху, сообщило... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T11:51
2023-09-05T11:52
волноваха
донецкая народная республика
украина
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Великоанадольская фильтровальная станция обесточена в результате обстрела Ольгинки украинскими войсками, эта станция питает водой Волноваху, сообщило представительство ДНР в совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов республики: населенный пункт Ольгинка (Волновахский район): обесточена Великоанадольская фильтровальная станция", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230905/obstrely-1894204109.html
волноваха
донецкая народная республика
украина
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волноваха, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Волноваха, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
Станцию, снабжающую водой Волноваху, обесточило из-за обстрелов

Великоанадольскую станцию, питающую водой Волноваху, обесточило из-за обстрелов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПамятник освободителям Волновахи
Памятник освободителям Волновахи - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Памятник освободителям Волновахи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Великоанадольская фильтровальная станция обесточена в результате обстрела Ольгинки украинскими войсками, эта станция питает водой Волноваху, сообщило представительство ДНР в совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов республики: населенный пункт Ольгинка (Волновахский район): обесточена Великоанадольская фильтровальная станция", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
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ВолновахаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККПроисшествия
 
 
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