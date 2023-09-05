https://ria.ru/20230905/stantsiya-1894254217.html
Станцию, снабжающую водой Волноваху, обесточило из-за обстрелов
Станцию, снабжающую водой Волноваху, обесточило из-за обстрелов - РИА Новости, 05.09.2023
Станцию, снабжающую водой Волноваху, обесточило из-за обстрелов
Великоанадольская фильтровальная станция обесточена в результате обстрела Ольгинки украинскими войсками, эта станция питает водой Волноваху, сообщило... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T11:51
2023-09-05T11:51
2023-09-05T11:52
волноваха
донецкая народная республика
украина
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Великоанадольская фильтровальная станция обесточена в результате обстрела Ольгинки украинскими войсками, эта станция питает водой Волноваху, сообщило представительство ДНР в совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов республики: населенный пункт Ольгинка (Волновахский район): обесточена Великоанадольская фильтровальная станция", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230905/obstrely-1894204109.html
волноваха
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волноваха, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Волноваха, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
Станцию, снабжающую водой Волноваху, обесточило из-за обстрелов
Великоанадольскую станцию, питающую водой Волноваху, обесточило из-за обстрелов