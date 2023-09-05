https://ria.ru/20230905/stantsiya-1894254217.html

Станцию, снабжающую водой Волноваху, обесточило из-за обстрелов

Станцию, снабжающую водой Волноваху, обесточило из-за обстрелов - РИА Новости, 05.09.2023

Станцию, снабжающую водой Волноваху, обесточило из-за обстрелов

Великоанадольская фильтровальная станция обесточена в результате обстрела Ольгинки украинскими войсками, эта станция питает водой Волноваху, сообщило... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T11:51

2023-09-05T11:51

2023-09-05T11:52

волноваха

донецкая народная республика

украина

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Великоанадольская фильтровальная станция обесточена в результате обстрела Ольгинки украинскими войсками, эта станция питает водой Волноваху, сообщило представительство ДНР в совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов республики: населенный пункт Ольгинка (Волновахский район): обесточена Великоанадольская фильтровальная станция", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230905/obstrely-1894204109.html

волноваха

донецкая народная республика

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

волноваха, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия