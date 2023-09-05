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Военному ВСУ, убившему троих мирных жителей Мариуполя, дали срок - РИА Новости, 05.09.2023
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12:07 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/srok-1894259106.html
Военному ВСУ, убившему троих мирных жителей Мариуполя, дали срок
Военному ВСУ, убившему троих мирных жителей Мариуполя, дали срок - РИА Новости, 05.09.2023
Военному ВСУ, убившему троих мирных жителей Мариуполя, дали срок
Верховный суд ДНР осудил на 27 лет колонии строгого режима украинского пограничника, застрелившего трех мирных жителей в Мариуполе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T12:07
2023-09-05T12:07
россия
мариуполь
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Верховный суд ДНР осудил на 27 лет колонии строгого режима украинского пограничника, застрелившего трех мирных жителей в Мариуполе, сообщили РИА Новости в прокуратуре республики. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 44-летнего помощника оперативного дежурного Центра управления службой штаба Морской охраны Государственной пограничной службы Украины Виталия Лысюры. Он признан виновным по пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 3 ст. 30, пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - говорится в сообщении. Установлено, что с 15 по 30 марта 2022 года Лысюра находился на боевой позиции "АзовИнтекс" по адресу: Мариуполь, ул. Флотская, дом 204. Исполняя приказ старшего боевой позиции, Лысюра совместно с военнослужащим Константином Сычаком в разные дни обстреляли из двух пулеметов четыре легковых автомобиля. При этом на автомобилях были белые ленты, обозначающие их принадлежность к гражданскому автотранспорту. "В результате указанных преступных действий трое мужчин погибли на месте преступления, одному удалось спастись. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 27 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре. В отношении Сычака уголовное дело находится на рассмотрении в Верховном суде ДНР.
https://ria.ru/20230901/maruipol-1893757829.html
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мариуполь
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россия, мариуполь, донецкая народная республика
Россия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика
Военному ВСУ, убившему троих мирных жителей Мариуполя, дали срок

Украинскому пограничнику, убившему троих мариупольцев, дали 27 лет колонии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Верховный суд ДНР осудил на 27 лет колонии строгого режима украинского пограничника, застрелившего трех мирных жителей в Мариуполе, сообщили РИА Новости в прокуратуре республики.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 44-летнего помощника оперативного дежурного Центра управления службой штаба Морской охраны Государственной пограничной службы Украины Виталия Лысюры. Он признан виновным по пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 3 ст. 30, пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - говорится в сообщении.
Установлено, что с 15 по 30 марта 2022 года Лысюра находился на боевой позиции "АзовИнтекс" по адресу: Мариуполь, ул. Флотская, дом 204. Исполняя приказ старшего боевой позиции, Лысюра совместно с военнослужащим Константином Сычаком в разные дни обстреляли из двух пулеметов четыре легковых автомобиля. При этом на автомобилях были белые ленты, обозначающие их принадлежность к гражданскому автотранспорту.
"В результате указанных преступных действий трое мужчин погибли на месте преступления, одному удалось спастись. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 27 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.
В отношении Сычака уголовное дело находится на рассмотрении в Верховном суде ДНР.
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