https://ria.ru/20230905/srok-1894259106.html

Военному ВСУ, убившему троих мирных жителей Мариуполя, дали срок

Военному ВСУ, убившему троих мирных жителей Мариуполя, дали срок - РИА Новости, 05.09.2023

Военному ВСУ, убившему троих мирных жителей Мариуполя, дали срок

Верховный суд ДНР осудил на 27 лет колонии строгого режима украинского пограничника, застрелившего трех мирных жителей в Мариуполе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T12:07

2023-09-05T12:07

2023-09-05T12:07

россия

мариуполь

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Верховный суд ДНР осудил на 27 лет колонии строгого режима украинского пограничника, застрелившего трех мирных жителей в Мариуполе, сообщили РИА Новости в прокуратуре республики. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 44-летнего помощника оперативного дежурного Центра управления службой штаба Морской охраны Государственной пограничной службы Украины Виталия Лысюры. Он признан виновным по пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 3 ст. 30, пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - говорится в сообщении. Установлено, что с 15 по 30 марта 2022 года Лысюра находился на боевой позиции "АзовИнтекс" по адресу: Мариуполь, ул. Флотская, дом 204. Исполняя приказ старшего боевой позиции, Лысюра совместно с военнослужащим Константином Сычаком в разные дни обстреляли из двух пулеметов четыре легковых автомобиля. При этом на автомобилях были белые ленты, обозначающие их принадлежность к гражданскому автотранспорту. "В результате указанных преступных действий трое мужчин погибли на месте преступления, одному удалось спастись. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 27 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре. В отношении Сычака уголовное дело находится на рассмотрении в Верховном суде ДНР.

https://ria.ru/20230901/maruipol-1893757829.html

россия

мариуполь

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, мариуполь, донецкая народная республика