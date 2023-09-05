https://ria.ru/20230905/spetsoperatsiya-1894315873.html

Путин призвал обеспечить семьи участников СВО всеми положенными льготами

Путин призвал обеспечить семьи участников СВО всеми положенными льготами - РИА Новости, 05.09.2023

Путин призвал обеспечить семьи участников СВО всеми положенными льготами

Семьи участников военной спецоперации на Украине должны быть обеспечены всеми положенными льготами и мерами поддержки, это вопрос справедливости, заявил... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T15:41

2023-09-05T15:41

2023-09-05T15:52

специальная военная операция на украине

россия

общество

украина

владимир путин

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Семьи участников военной спецоперации на Украине должны быть обеспечены всеми положенными льготами и мерами поддержки, это вопрос справедливости, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании российского оргкомитета "Победа" во вторник.Во время заседания Путин отметил, что российские военные геройски сражаются в ходе СВО, а "некоторые отдают жизнь за Россию"."И они, и члены их семей должны быть обеспечены всеми положенными участникам операции льготами и мерами поддержки, включая статус участника боевых действий. Это вопрос справедливости, признания особых заслуг защитника Родины", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230830/spetsoperatsiya-1892966559.html

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россия, общество, украина, владимир путин