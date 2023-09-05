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Путин призвал обеспечить семьи участников СВО всеми положенными льготами - РИА Новости, 05.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:41 05.09.2023 (обновлено: 15:52 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/spetsoperatsiya-1894315873.html
Путин призвал обеспечить семьи участников СВО всеми положенными льготами
Путин призвал обеспечить семьи участников СВО всеми положенными льготами - РИА Новости, 05.09.2023
Путин призвал обеспечить семьи участников СВО всеми положенными льготами
Семьи участников военной спецоперации на Украине должны быть обеспечены всеми положенными льготами и мерами поддержки, это вопрос справедливости, заявил... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T15:41
2023-09-05T15:52
специальная военная операция на украине
россия
общество
украина
владимир путин
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Семьи участников военной спецоперации на Украине должны быть обеспечены всеми положенными льготами и мерами поддержки, это вопрос справедливости, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании российского оргкомитета "Победа" во вторник.Во время заседания Путин отметил, что российские военные геройски сражаются в ходе СВО, а "некоторые отдают жизнь за Россию"."И они, и члены их семей должны быть обеспечены всеми положенными участникам операции льготами и мерами поддержки, включая статус участника боевых действий. Это вопрос справедливости, признания особых заслуг защитника Родины", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230830/spetsoperatsiya-1892966559.html
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россия, общество, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество, Украина, Владимир Путин
Путин призвал обеспечить семьи участников СВО всеми положенными льготами

Путин призвал обеспечить семьи участников СВО всеми льготами и мерами поддержки

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Семьи участников военной спецоперации на Украине должны быть обеспечены всеми положенными льготами и мерами поддержки, это вопрос справедливости, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании российского оргкомитета "Победа" во вторник.
Во время заседания Путин отметил, что российские военные геройски сражаются в ходе СВО, а "некоторые отдают жизнь за Россию".
"И они, и члены их семей должны быть обеспечены всеми положенными участникам операции льготами и мерами поддержки, включая статус участника боевых действий. Это вопрос справедливости, признания особых заслуг защитника Родины", - сказал Путин.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияОбществоУкраинаВладимир Путин
 
 
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