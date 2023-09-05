https://ria.ru/20230905/spetsoperatsiya-1894309123.html
Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении
Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 05.09.2023
Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении
Подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп противника на Донецком направлении в... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T15:19
2023-09-05T15:19
2023-09-05T15:37
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891291077_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_25de02dbb7683f282699dd2d3af114cb.jpg
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп противника на Донецком направлении в районах Клещеевки и Веселого в ДНР, сообщили во вторник в Минобороны России.На Донецком направлении войска Украины за сутки потеряли до 225 военнослужащих, также заявили в ведомстве."За сутки потери противника составили до 225 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также боевая машина РСЗО "Град", - сказали в Минобороны.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891291077_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_acc8c2b63d09ab55e93e1cd86fc003fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении
МО: российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении