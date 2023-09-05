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Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении

Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 05.09.2023

Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении

Подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп противника на Донецком направлении в... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T15:19

2023-09-05T15:19

2023-09-05T15:37

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп противника на Донецком направлении в районах Клещеевки и Веселого в ДНР, сообщили во вторник в Минобороны России.На Донецком направлении войска Украины за сутки потеряли до 225 военнослужащих, также заявили в ведомстве."За сутки потери противника составили до 225 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также боевая машина РСЗО "Град", - сказали в Минобороны.

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2023

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россия, вооруженные силы украины, безопасность