Рейтинг@Mail.ru
Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 05.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:19 05.09.2023 (обновлено: 15:37 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/spetsoperatsiya-1894309123.html
Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении
Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 05.09.2023
Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении
Подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп противника на Донецком направлении в... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T15:19
2023-09-05T15:37
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891291077_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_25de02dbb7683f282699dd2d3af114cb.jpg
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп противника на Донецком направлении в районах Клещеевки и Веселого в ДНР, сообщили во вторник в Минобороны России.На Донецком направлении войска Украины за сутки потеряли до 225 военнослужащих, также заявили в ведомстве."За сутки потери противника составили до 225 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также боевая машина РСЗО "Град", - сказали в Минобороны.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891291077_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_acc8c2b63d09ab55e93e1cd86fc003fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении

МО: российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп противника на Донецком направлении в районах Клещеевки и Веселого в ДНР, сообщили во вторник в Минобороны России.
На Донецком направлении войска Украины за сутки потеряли до 225 военнослужащих, также заявили в ведомстве.
"За сутки потери противника составили до 225 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также боевая машина РСЗО "Град", - сказали в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
4 сентября, 15:32
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала