https://ria.ru/20230905/spetsoperatsiya-1894267036.html
Военно-транспортная авиация перевезла 376 тысяч военнослужащих с начала СВО
Военно-транспортная авиация перевезла 376 тысяч военнослужащих с начала СВО - РИА Новости, 05.09.2023
Военно-транспортная авиация перевезла 376 тысяч военнослужащих с начала СВО
Военно-транспортная авиация России с начала специальной военной операции перевезла 376 тысяч военнослужащих и более 2700 единиц военной техники, сообщил во... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T12:10
2023-09-05T12:10
2023-09-05T12:33
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
военно-транспортная авиация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1568991566_0:51:1407:842_1920x0_80_0_0_55ed19db5672251c3919a12f9d2c4068.jpg
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Военно-транспортная авиация России с начала специальной военной операции перевезла 376 тысяч военнослужащих и более 2700 единиц военной техники, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. "С начала специальной военной операции совершено восемь тысяч самолето-вылетов, перевезено почти 376 тысяч военнослужащих, свыше 2700 единиц военной техники и 132 тысяч тонн грузов", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ. Он добавил, что также военно-транспортная авиация была задействована в тушении пожаров и обеспечении действий группировки в Сирии. Кроме того, по словам Шойгу, на совещании будут рассмотрены возможности по дальнейшему развитию военно-транспортной авиации.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1568991566_110:0:1298:891_1920x0_80_0_0_1a67e80da923cb934847cbf5594180d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу, военно-транспортная авиация
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Военно-транспортная авиация
Военно-транспортная авиация перевезла 376 тысяч военнослужащих с начала СВО
Шойгу: военно-транспортная авиация перевезла 376 тыс военнослужащих с начала СВО