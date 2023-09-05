https://ria.ru/20230905/spetsoperatsiya-1894267036.html

Военно-транспортная авиация перевезла 376 тысяч военнослужащих с начала СВО

Военно-транспортная авиация перевезла 376 тысяч военнослужащих с начала СВО - РИА Новости, 05.09.2023

Военно-транспортная авиация перевезла 376 тысяч военнослужащих с начала СВО

Военно-транспортная авиация России с начала специальной военной операции перевезла 376 тысяч военнослужащих и более 2700 единиц военной техники, сообщил во... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T12:10

2023-09-05T12:10

2023-09-05T12:33

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

военно-транспортная авиация

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Военно-транспортная авиация России с начала специальной военной операции перевезла 376 тысяч военнослужащих и более 2700 единиц военной техники, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. "С начала специальной военной операции совершено восемь тысяч самолето-вылетов, перевезено почти 376 тысяч военнослужащих, свыше 2700 единиц военной техники и 132 тысяч тонн грузов", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ. Он добавил, что также военно-транспортная авиация была задействована в тушении пожаров и обеспечении действий группировки в Сирии. Кроме того, по словам Шойгу, на совещании будут рассмотрены возможности по дальнейшему развитию военно-транспортной авиации.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, сергей шойгу, военно-транспортная авиация