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Военно-транспортная авиация перевезла 376 тысяч военнослужащих с начала СВО - РИА Новости, 05.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:10 05.09.2023 (обновлено: 12:33 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/spetsoperatsiya-1894267036.html
Военно-транспортная авиация перевезла 376 тысяч военнослужащих с начала СВО
Военно-транспортная авиация перевезла 376 тысяч военнослужащих с начала СВО - РИА Новости, 05.09.2023
Военно-транспортная авиация перевезла 376 тысяч военнослужащих с начала СВО
Военно-транспортная авиация России с начала специальной военной операции перевезла 376 тысяч военнослужащих и более 2700 единиц военной техники, сообщил во... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T12:10
2023-09-05T12:33
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
военно-транспортная авиация
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Военно-транспортная авиация России с начала специальной военной операции перевезла 376 тысяч военнослужащих и более 2700 единиц военной техники, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. "С начала специальной военной операции совершено восемь тысяч самолето-вылетов, перевезено почти 376 тысяч военнослужащих, свыше 2700 единиц военной техники и 132 тысяч тонн грузов", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ. Он добавил, что также военно-транспортная авиация была задействована в тушении пожаров и обеспечении действий группировки в Сирии. Кроме того, по словам Шойгу, на совещании будут рассмотрены возможности по дальнейшему развитию военно-транспортной авиации.
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безопасность, россия, сергей шойгу, военно-транспортная авиация
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Военно-транспортная авиация
Военно-транспортная авиация перевезла 376 тысяч военнослужащих с начала СВО

Шойгу: военно-транспортная авиация перевезла 376 тыс военнослужащих с начала СВО

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВоенно-транспортный самолет ВКС России
Военно-транспортный самолет ВКС России
© Министерство обороны РФ
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Военно-транспортный самолет ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Военно-транспортная авиация России с начала специальной военной операции перевезла 376 тысяч военнослужащих и более 2700 единиц военной техники, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«
"С начала специальной военной операции совершено восемь тысяч самолето-вылетов, перевезено почти 376 тысяч военнослужащих, свыше 2700 единиц военной техники и 132 тысяч тонн грузов", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
Он добавил, что также военно-транспортная авиация была задействована в тушении пожаров и обеспечении действий группировки в Сирии.
Кроме того, по словам Шойгу, на совещании будут рассмотрены возможности по дальнейшему развитию военно-транспортной авиации.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
4 сентября, 15:32
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей ШойгуВоенно-транспортная авиация
 
 
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