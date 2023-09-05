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Ивановские десантники уничтожают огневые точки ВСУ дронами-камикадзе - РИА Новости, 05.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:18 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/spetsoperatsiya-1894213605.html
Ивановские десантники уничтожают огневые точки ВСУ дронами-камикадзе
Ивановские десантники уничтожают огневые точки ВСУ дронами-камикадзе - РИА Новости, 05.09.2023
Ивановские десантники уничтожают огневые точки ВСУ дронами-камикадзе
Ивановские подразделения Воздушно-десантных войск регулярно уничтожают дронами-камикадзе украинские блиндажи с пехотой и огневые точки на артемовском... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T05:18
2023-09-05T05:18
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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ЛУГАНСК, 5 сен - РИА Новости. Ивановские подразделения Воздушно-десантных войск регулярно уничтожают дронами-камикадзе украинские блиндажи с пехотой и огневые точки на артемовском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны России. Как отмечает ведомство, FPV-дроны имеют перед обычными квадрокоптерами преимущества, такие как высокая маневренность и возможность использования различных боеприпасов. Оператор FPV-дрона (First Person View – вид от первого лица) может в режиме реального времени видеть изображение с видеокамеры при помощи монитора, видеошлема или видеоочков. "Поначалу сложно, но потом быстро привыкаешь и все больше и больше хочешь чему-то научиться. &lt;…&gt; У каждого FPV-пилота в расчете должен быть еще человек, у которого разведывательный дрон, картинка лучше и стабилизация есть и зум хороший. При помощи этого он ищет цель, дает мне координаты – и вылетаешь, поражаешь цель. Когда только вылетаешь, адреналин, конечно, невозможный, а когда попадаешь, сердце может остановиться", – рассказал один из военных. "В основном работаем – пехота, окопы, техника, если вылезает. Здесь все работает на внезапность", – рассказал другой десантник.
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безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Ивановские десантники уничтожают огневые точки ВСУ дронами-камикадзе

Ивановские десантники уничтожают блиндажи и огневые точки ВСУ дронами-камикадзе

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ запускает дрон-камикадзе "Куб"
Военнослужащий ВС РФ запускает дрон-камикадзе Куб - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Иван Родионов
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Военнослужащий ВС РФ запускает дрон-камикадзе "Куб". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 сен - РИА Новости. Ивановские подразделения Воздушно-десантных войск регулярно уничтожают дронами-камикадзе украинские блиндажи с пехотой и огневые точки на артемовском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
Как отмечает ведомство, FPV-дроны имеют перед обычными квадрокоптерами преимущества, такие как высокая маневренность и возможность использования различных боеприпасов. Оператор FPV-дрона (First Person View – вид от первого лица) может в режиме реального времени видеть изображение с видеокамеры при помощи монитора, видеошлема или видеоочков.
"Поначалу сложно, но потом быстро привыкаешь и все больше и больше хочешь чему-то научиться. <…> У каждого FPV-пилота в расчете должен быть еще человек, у которого разведывательный дрон, картинка лучше и стабилизация есть и зум хороший. При помощи этого он ищет цель, дает мне координаты – и вылетаешь, поражаешь цель. Когда только вылетаешь, адреналин, конечно, невозможный, а когда попадаешь, сердце может остановиться", – рассказал один из военных.
"В основном работаем – пехота, окопы, техника, если вылезает. Здесь все работает на внезапность", – рассказал другой десантник.
Снайпер в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Российские снайперы поразили огневую точку ВСУ в ДНР
04:32
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссия
 
 
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