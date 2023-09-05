https://ria.ru/20230905/spetsoperatsiya-1894213605.html

Ивановские десантники уничтожают огневые точки ВСУ дронами-камикадзе

Ивановские десантники уничтожают огневые точки ВСУ дронами-камикадзе - РИА Новости, 05.09.2023

Ивановские десантники уничтожают огневые точки ВСУ дронами-камикадзе

Ивановские подразделения Воздушно-десантных войск регулярно уничтожают дронами-камикадзе украинские блиндажи с пехотой и огневые точки на артемовском... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T05:18

2023-09-05T05:18

2023-09-05T05:18

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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ЛУГАНСК, 5 сен - РИА Новости. Ивановские подразделения Воздушно-десантных войск регулярно уничтожают дронами-камикадзе украинские блиндажи с пехотой и огневые точки на артемовском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны России. Как отмечает ведомство, FPV-дроны имеют перед обычными квадрокоптерами преимущества, такие как высокая маневренность и возможность использования различных боеприпасов. Оператор FPV-дрона (First Person View – вид от первого лица) может в режиме реального времени видеть изображение с видеокамеры при помощи монитора, видеошлема или видеоочков. "Поначалу сложно, но потом быстро привыкаешь и все больше и больше хочешь чему-то научиться. <…> У каждого FPV-пилота в расчете должен быть еще человек, у которого разведывательный дрон, картинка лучше и стабилизация есть и зум хороший. При помощи этого он ищет цель, дает мне координаты – и вылетаешь, поражаешь цель. Когда только вылетаешь, адреналин, конечно, невозможный, а когда попадаешь, сердце может остановиться", – рассказал один из военных. "В основном работаем – пехота, окопы, техника, если вылезает. Здесь все работает на внезапность", – рассказал другой десантник.

https://ria.ru/20230905/snaypery-1894211988.html

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безопасность, россия