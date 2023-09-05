https://ria.ru/20230905/spetsnaz-1894366415.html

Спецназ ОДКБ на учениях отработал освобождение заложников

Спецназ ОДКБ на учениях отработал освобождение заложников - РИА Новости, 05.09.2023

Спецназ ОДКБ на учениях отработал освобождение заложников

Спецподразделения стран ОДКБ в ходе учений в Белоруссии отработали контртеррористическую операцию по освобождению заложников, сообщает пресс-служба белорусского РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T17:41

2023-09-05T17:41

2023-09-05T17:41

белоруссия

одкб

безопасность

киргизия

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МИНСК, 5 сен – РИА Новости. Спецподразделения стран ОДКБ в ходе учений в Белоруссии отработали контртеррористическую операцию по освобождению заложников, сообщает пресс-служба белорусского минобороны. "Спецподразделения стран-участниц ОДКБ в рамках совместного учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие‑2023" провели контртеррористическую операцию по освобождению заложников на гидроузле города Бреста. В результате одновременного штурма захваченных объектов бойцам "Алмаза", "Шторма" и спецназовцам из Кыргызстана удалось нивелировать угрозу диверсии и уничтожить боевиков", - говорится в сообщении. На территории Белоруссии с 1 по 6 сентября в рамках совместных оперативно-стратегических учений ОДКБ "Боевое братство-2023" проводятся учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2023", специальные учения с силами и средствами разведки "Поиск-2023", специальные учения с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон-2023", специальные учения с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения "Барьер-2023". Учения проходят на полигонах и участках местности Брестской, Гродненской и Минской областей республики.

https://ria.ru/20230904/ucheniya-1894030079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, одкб, безопасность, киргизия