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Спецназ ОДКБ на учениях отработал освобождение заложников - РИА Новости, 05.09.2023
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17:41 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/spetsnaz-1894366415.html
Спецназ ОДКБ на учениях отработал освобождение заложников
Спецназ ОДКБ на учениях отработал освобождение заложников - РИА Новости, 05.09.2023
Спецназ ОДКБ на учениях отработал освобождение заложников
Спецподразделения стран ОДКБ в ходе учений в Белоруссии отработали контртеррористическую операцию по освобождению заложников, сообщает пресс-служба белорусского РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T17:41
2023-09-05T17:41
белоруссия
одкб
безопасность
киргизия
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МИНСК, 5 сен – РИА Новости. Спецподразделения стран ОДКБ в ходе учений в Белоруссии отработали контртеррористическую операцию по освобождению заложников, сообщает пресс-служба белорусского минобороны. "Спецподразделения стран-участниц ОДКБ в рамках совместного учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие‑2023" провели контртеррористическую операцию по освобождению заложников на гидроузле города Бреста. В результате одновременного штурма захваченных объектов бойцам "Алмаза", "Шторма" и спецназовцам из Кыргызстана удалось нивелировать угрозу диверсии и уничтожить боевиков", - говорится в сообщении. На территории Белоруссии с 1 по 6 сентября в рамках совместных оперативно-стратегических учений ОДКБ "Боевое братство-2023" проводятся учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2023", специальные учения с силами и средствами разведки "Поиск-2023", специальные учения с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон-2023", специальные учения с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения "Барьер-2023". Учения проходят на полигонах и участках местности Брестской, Гродненской и Минской областей республики.
https://ria.ru/20230904/ucheniya-1894030079.html
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белоруссия, одкб, безопасность, киргизия
Белоруссия, ОДКБ, Безопасность, Киргизия
Спецназ ОДКБ на учениях отработал освобождение заложников

Спецназ стран ОДКБ на учениях в Белоруссии отработал освобождение заложников

© РИА Новости / Владимир Пирогов | Перейти в медиабанкУчения ОДКБ
Учения ОДКБ - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Владимир Пирогов
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Учения ОДКБ. Архивное фото
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МИНСК, 5 сен – РИА Новости. Спецподразделения стран ОДКБ в ходе учений в Белоруссии отработали контртеррористическую операцию по освобождению заложников, сообщает пресс-служба белорусского минобороны.
"Спецподразделения стран-участниц ОДКБ в рамках совместного учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие‑2023" провели контртеррористическую операцию по освобождению заложников на гидроузле города Бреста. В результате одновременного штурма захваченных объектов бойцам "Алмаза", "Шторма" и спецназовцам из Кыргызстана удалось нивелировать угрозу диверсии и уничтожить боевиков", - говорится в сообщении.
На территории Белоруссии с 1 по 6 сентября в рамках совместных оперативно-стратегических учений ОДКБ "Боевое братство-2023" проводятся учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2023", специальные учения с силами и средствами разведки "Поиск-2023", специальные учения с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон-2023", специальные учения с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения "Барьер-2023". Учения проходят на полигонах и участках местности Брестской, Гродненской и Минской областей республики.
Церемония открытия совместного учения - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
На учениях ОДКБ отработали ядерную безопасность
4 сентября, 11:17
 
БелоруссияОДКББезопасностьКиргизия
 
 
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