https://ria.ru/20230905/spetsnaz-1894366415.html
Спецназ ОДКБ на учениях отработал освобождение заложников
Спецназ ОДКБ на учениях отработал освобождение заложников - РИА Новости, 05.09.2023
Спецназ ОДКБ на учениях отработал освобождение заложников
Спецподразделения стран ОДКБ в ходе учений в Белоруссии отработали контртеррористическую операцию по освобождению заложников, сообщает пресс-служба белорусского РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T17:41
2023-09-05T17:41
2023-09-05T17:41
белоруссия
одкб
безопасность
киргизия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760844441_0:284:2048:1436_1920x0_80_0_0_5badcc82e098b770d62581517cc60909.jpg
МИНСК, 5 сен – РИА Новости. Спецподразделения стран ОДКБ в ходе учений в Белоруссии отработали контртеррористическую операцию по освобождению заложников, сообщает пресс-служба белорусского минобороны. "Спецподразделения стран-участниц ОДКБ в рамках совместного учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие‑2023" провели контртеррористическую операцию по освобождению заложников на гидроузле города Бреста. В результате одновременного штурма захваченных объектов бойцам "Алмаза", "Шторма" и спецназовцам из Кыргызстана удалось нивелировать угрозу диверсии и уничтожить боевиков", - говорится в сообщении. На территории Белоруссии с 1 по 6 сентября в рамках совместных оперативно-стратегических учений ОДКБ "Боевое братство-2023" проводятся учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2023", специальные учения с силами и средствами разведки "Поиск-2023", специальные учения с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон-2023", специальные учения с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения "Барьер-2023". Учения проходят на полигонах и участках местности Брестской, Гродненской и Минской областей республики.
https://ria.ru/20230904/ucheniya-1894030079.html
белоруссия
киргизия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760844441_0:92:2048:1628_1920x0_80_0_0_7eabcccfee89a7cc8cb9db2f67fcd266.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, одкб, безопасность, киргизия
Белоруссия, ОДКБ, Безопасность, Киргизия
Спецназ ОДКБ на учениях отработал освобождение заложников
Спецназ стран ОДКБ на учениях в Белоруссии отработал освобождение заложников