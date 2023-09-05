Sputnik начинает сотрудничество с ведущим СМИ Мьянмы
© SputnikSputnik начинает сотрудничество с ведущим СМИ Мьянмы
© Sputnik
Sputnik начинает сотрудничество с ведущим СМИ Мьянмы
НЕЙПЬИДО, 5 сен – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik и ведущая газета Мьянмы Global New Light of Myanmar договорились развивать обмен контентом на английском языке. Соглашение о сотрудничестве на прошедшей в Нейпьидо торжественной церемонии подписали директор по международному сотрудничеству медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков и управляющий директор предприятия новостей и периодических изданий У Тет Све.
"Для нас эта церемония очень важна, так как российско-мьянманские отношения сейчас стремительно развиваются, и сотрудничество между СМИ двух стран должно быть на том же уровне", - отметил присутствовавший на церемонии министр информации Мьянмы Маун Маун Он.
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"Наши мьянманские коллеги жалуются на недостаток новостей из России, на информационный голод. Я уверен, что благодаря этому соглашению нам удастся восполнить этот недостаток. Со своей стороны, всегда стремимся увеличивать новостной поток из стратегически важных для России стран, в том числе из Мьянмы", - добавил Василий Пушков.
Соглашение с газетой Global New Light of Myanmar стало вторым для Sputnik документом о сотрудничестве со СМИ страны – в 2022 году на Восточном экономическом форуме во Владивостоке был подписан меморандум с телеканалом Myawaddy.