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Sputnik начинает сотрудничество с ведущим СМИ Мьянмы - РИА Новости, 05.09.2023
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13:55 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/sotrudnichestvo-1894290247.html
Sputnik начинает сотрудничество с ведущим СМИ Мьянмы
Sputnik начинает сотрудничество с ведущим СМИ Мьянмы - РИА Новости, 05.09.2023
Sputnik начинает сотрудничество с ведущим СМИ Мьянмы
Международное информационное агентство и радио Sputnik и ведущая газета Мьянмы Global New Light of Myanmar договорились развивать обмен контентом на английском... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T13:55
2023-09-05T13:55
мьянма
россия
sputnik
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новости агентства
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НЕЙПЬИДО, 5 сен – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik и ведущая газета Мьянмы Global New Light of Myanmar договорились развивать обмен контентом на английском языке. Соглашение о сотрудничестве на прошедшей в Нейпьидо торжественной церемонии подписали директор по международному сотрудничеству медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков и управляющий директор предприятия новостей и периодических изданий У Тет Све."Для нас эта церемония очень важна, так как российско-мьянманские отношения сейчас стремительно развиваются, и сотрудничество между СМИ двух стран должно быть на том же уровне", - отметил присутствовавший на церемонии министр информации Мьянмы Маун Маун Он."Наши мьянманские коллеги жалуются на недостаток новостей из России, на информационный голод. Я уверен, что благодаря этому соглашению нам удастся восполнить этот недостаток. Со своей стороны, всегда стремимся увеличивать новостной поток из стратегически важных для России стран, в том числе из Мьянмы", - добавил Василий Пушков.Соглашение с газетой Global New Light of Myanmar стало вторым для Sputnik документом о сотрудничестве со СМИ страны – в 2022 году на Восточном экономическом форуме во Владивостоке был подписан меморандум с телеканалом Myawaddy.
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мьянма, россия, sputnik, миа "россия сегодня", новости агентства, нейпьидо
Мьянма, Россия, Sputnik, МИА "Россия сегодня", Новости агентства, Нейпьидо

Sputnik начинает сотрудничество с ведущим СМИ Мьянмы

© SputnikSputnik начинает сотрудничество с ведущим СМИ Мьянмы
Sputnik начинает сотрудничество с ведущим СМИ Мьянмы - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Sputnik
Sputnik начинает сотрудничество с ведущим СМИ Мьянмы
Читать ria.ru в
НЕЙПЬИДО, 5 сен – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik и ведущая газета Мьянмы Global New Light of Myanmar договорились развивать обмен контентом на английском языке. Соглашение о сотрудничестве на прошедшей в Нейпьидо торжественной церемонии подписали директор по международному сотрудничеству медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков и управляющий директор предприятия новостей и периодических изданий У Тет Све.
"Для нас эта церемония очень важна, так как российско-мьянманские отношения сейчас стремительно развиваются, и сотрудничество между СМИ двух стран должно быть на том же уровне", - отметил присутствовавший на церемонии министр информации Мьянмы Маун Маун Он.
«
"Наши мьянманские коллеги жалуются на недостаток новостей из России, на информационный голод. Я уверен, что благодаря этому соглашению нам удастся восполнить этот недостаток. Со своей стороны, всегда стремимся увеличивать новостной поток из стратегически важных для России стран, в том числе из Мьянмы", - добавил Василий Пушков.
Соглашение с газетой Global New Light of Myanmar стало вторым для Sputnik документом о сотрудничестве со СМИ страны – в 2022 году на Восточном экономическом форуме во Владивостоке был подписан меморандум с телеканалом Myawaddy.
Международное информационное агентство и радио Sputnik и информационное агентство Tasnim договорились об интенсификации обмена контентом на английском и персидском языках - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
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МьянмаРоссияSputnikМИА "Россия сегодня"Новости агентстваНейпьидо
 
 
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