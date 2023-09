https://ria.ru/20230905/sotrudnichestvo-1894290247.html

Sputnik начинает сотрудничество с ведущим СМИ Мьянмы

Sputnik начинает сотрудничество с ведущим СМИ Мьянмы - РИА Новости, 05.09.2023

Sputnik начинает сотрудничество с ведущим СМИ Мьянмы

Международное информационное агентство и радио Sputnik и ведущая газета Мьянмы Global New Light of Myanmar договорились развивать обмен контентом на английском... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T13:55

2023-09-05T13:55

2023-09-05T13:55

мьянма

россия

sputnik

миа "россия сегодня"

новости агентства

нейпьидо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894288965_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_1126d26d398ce12918b253da49f002e1.jpg

НЕЙПЬИДО, 5 сен – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik и ведущая газета Мьянмы Global New Light of Myanmar договорились развивать обмен контентом на английском языке. Соглашение о сотрудничестве на прошедшей в Нейпьидо торжественной церемонии подписали директор по международному сотрудничеству медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков и управляющий директор предприятия новостей и периодических изданий У Тет Све."Для нас эта церемония очень важна, так как российско-мьянманские отношения сейчас стремительно развиваются, и сотрудничество между СМИ двух стран должно быть на том же уровне", - отметил присутствовавший на церемонии министр информации Мьянмы Маун Маун Он."Наши мьянманские коллеги жалуются на недостаток новостей из России, на информационный голод. Я уверен, что благодаря этому соглашению нам удастся восполнить этот недостаток. Со своей стороны, всегда стремимся увеличивать новостной поток из стратегически важных для России стран, в том числе из Мьянмы", - добавил Василий Пушков.Соглашение с газетой Global New Light of Myanmar стало вторым для Sputnik документом о сотрудничестве со СМИ страны – в 2022 году на Восточном экономическом форуме во Владивостоке был подписан меморандум с телеканалом Myawaddy.

https://ria.ru/20230810/sputnik-1889340993.html

мьянма

россия

нейпьидо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мьянма, россия, sputnik, миа "россия сегодня", новости агентства, нейпьидо