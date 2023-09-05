https://ria.ru/20230905/snaypery-1894211988.html

Российские снайперы поразили огневую точку ВСУ в ДНР

Российские снайперы поразили огневую точку ВСУ в ДНР - РИА Новости, 05.09.2023

Российские снайперы поразили огневую точку ВСУ в ДНР

Снайперы оперативно-боевого тактического формирования МВД по ЛНР уничтожили долговременную огневую точку (ДОТ) противника в районе поселка Спорное в Донецкой... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T04:32

2023-09-05T04:32

2023-09-05T04:40

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

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вооруженные силы рф

безопасность

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ЛУГАНСК, 5 сен — РИА Новости. Снайперы оперативно-боевого тактического формирования МВД по ЛНР уничтожили долговременную огневую точку (ДОТ) противника в районе поселка Спорное в Донецкой Народной Республике, с которой активно обстреливались российские позиции, рассказал РИА Новости боец данного подразделения с позывным "Альпинист". "Работали в районе поселка Спорное. Силами взвода снайперов была поражена долговременная огневая точка ВСУ, которая находилась в районе населенного пункта Спорное. С этой огневой точки регулярно велся обстрел наших позиций", — сказал снайпер. По его словам, ввиду сложности цели группа приняла решение отработать по позиции противника не обычным стрелковым оружием, а из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Конкурс". Собеседник агентства уточнил, что цель была полностью уничтожена и не подлежит восстановлению. "Наблюдали, как противник пытался достать из-под обрушенной крыши какое-то имущество, которое вряд ли уцелело", — добавил он.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230905/korrupuiya-1894209815.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность