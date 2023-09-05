https://ria.ru/20230905/siriya-1894301224.html

Эрдоган ответил на вопрос о процессе нормализации отношений Турции и Сирии

Эрдоган ответил на вопрос о процессе нормализации отношений Турции и Сирии - РИА Новости, 05.09.2023

Эрдоган ответил на вопрос о процессе нормализации отношений Турции и Сирии

Президент Сирии Башар Асад демонстрирует "наблюдательную позицию" в процессе нормализации отношений Анкары и Дамаска, позитивного настроя сирийской стороны нет, РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T14:46

2023-09-05T14:46

2023-09-05T14:51

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АНКАРА, 5 сен – РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад демонстрирует "наблюдательную позицию" в процессе нормализации отношений Анкары и Дамаска, позитивного настроя сирийской стороны нет, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также освещающие отношения двух стран СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации. В декабре прошлого года в России состоялись первые за 11 лет переговоры министров обороны Турции и Сирии. Асад заявил, что вывод турецких войск с территории Сирии является необходимым условием для нормализации отношений между Дамаском и Анкарой. "Прежде всего скажу, что Асад, к сожалению, наблюдает за шагами, предпринимаемыми в формате Турция-Россия-Иран-Сирия по нормализации обстановки, издалека, с трибуны. Иными словами, он не принимает участия в этой работе. Мы же открыли двери для этих усилий, надеясь, что Сирия примет участие в этой работе, и сказали: "Мы за это". Однако позитивного настроя с сирийской стороны пока нет. Мы надеемся, что они также займут свое место за столом переговоров в продолжении этого процесса", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Сочи, где в понедельник прошли переговоры лидеров Турции и России. По его словам, главы МИД "квартета" (Турция, РФ, Иран и Сирия) всесторонне обсуждают вопросы борьбы с терроризмом, политического процесса и безопасного, добровольного и достойного возвращения беженцев. "Если по этим темам будет достигнут прогресс, то возможна и нормализация отношений (с Сирией – ред)…" - добавил турецкий лидер, отметив, что процесс должен продвигаться "без предварительных условий" и важно, чтобы сирийская сторона "действовала в соответствии с реалиями на местах и избегала подходов, которые могут навредить процессу". Эрдоган добавил, что основные ожидания Анкары от процесса нормализации с Сирией - это конкретные шаги в борьбе с терроризмом. "Кроме того, создание необходимых условий для добровольного и безопасного возвращения населения и активизация политического процесса под эгидой ООН. Прогресс на этих направлениях будет способствовать продвижению процесса. Однако, как я уже заявлял ранее, пока не будут ликвидированы террористические элементы, угрожающие нашим границам и гражданам, и не будут устранены риски, не может быть никаких изменений в нашем подходе, который ставит во главу угла нашу безопасность", - заявил он. Президент отметил, что "Турция выступает за территориальную целостность своих соседей". "С самого начала гражданской войны в Сирии мы заявляем, что наибольшую угрозу территориальной целостности нашей страны представляют террористические организации, базирующиеся в Сирии. Наша борьба с террористическими организациями, угрожающими нашей стране, будет продолжаться до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист. Мы находимся в этом регионе, чтобы очистить север Сирии от террористических организаций, угрожающих Турции", - резюмировал Эрдоган.

https://ria.ru/20230901/lavrov-1893610082.html

https://ria.ru/20230708/otnosheniya-1883023779.html

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