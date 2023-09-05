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Киев старается показать Западу успех на фронте, заявил Шойгу - РИА Новости, 05.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:00 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/shoygu-1894256920.html
Киев старается показать Западу успех на фронте, заявил Шойгу
Киев старается показать Западу успех на фронте, заявил Шойгу - РИА Новости, 05.09.2023
Киев старается показать Западу успех на фронте, заявил Шойгу
Киев отчаянно старается продемонстрировать Западу хоть какой-то успех на фронте, чтобы и дальше получать военно-экономическую помощь, сообщил министр обороны РФ РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T12:00
2023-09-05T12:00
специальная военная операция на украине
киев
россия
москва
сергей шойгу
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Киев отчаянно старается продемонстрировать Западу хоть какой-то успех на фронте, чтобы и дальше получать военно-экономическую помощь, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во вторник на селекторном совещании в Москве. "Украинское руководство отчаянно старается продемонстрировать западным кураторам хоть какой-то успех наступательных действий с целью дальнейшего получения военно-экономической помощи, что только затягивает конфликт", - сказал Шойгу.
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киев, россия, москва, сергей шойгу, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Москва, Сергей Шойгу, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Киев старается показать Западу успех на фронте, заявил Шойгу

Шойгу: Киев старается показать Западу успех на фронте, чтобы получить дотации

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Киев отчаянно старается продемонстрировать Западу хоть какой-то успех на фронте, чтобы и дальше получать военно-экономическую помощь, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во вторник на селекторном совещании в Москве.
"Украинское руководство отчаянно старается продемонстрировать западным кураторам хоть какой-то успех наступательных действий с целью дальнейшего получения военно-экономической помощи, что только затягивает конфликт", - сказал Шойгу.
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Шойгу заявил о значительном росте набора в учебные заведения Минобороны
Вчера, 11:58
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияМоскваСергей ШойгуБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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