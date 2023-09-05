https://ria.ru/20230905/shoygu-1894256920.html

Киев старается показать Западу успех на фронте, заявил Шойгу

Киев старается показать Западу успех на фронте, заявил Шойгу - РИА Новости, 05.09.2023

Киев старается показать Западу успех на фронте, заявил Шойгу

Киев отчаянно старается продемонстрировать Западу хоть какой-то успех на фронте, чтобы и дальше получать военно-экономическую помощь, сообщил министр обороны РФ РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T12:00

2023-09-05T12:00

2023-09-05T12:00

специальная военная операция на украине

киев

россия

москва

сергей шойгу

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886305181_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9e63a3c9b28e1297fc2c6c9b7c9143ad.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Киев отчаянно старается продемонстрировать Западу хоть какой-то успех на фронте, чтобы и дальше получать военно-экономическую помощь, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во вторник на селекторном совещании в Москве. "Украинское руководство отчаянно старается продемонстрировать западным кураторам хоть какой-то успех наступательных действий с целью дальнейшего получения военно-экономической помощи, что только затягивает конфликт", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20230905/minoborony-1894256092.html

киев

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

киев, россия, москва, сергей шойгу, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)