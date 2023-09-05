https://ria.ru/20230905/shoygu-1894256920.html
Киев старается показать Западу успех на фронте, заявил Шойгу
Киев старается показать Западу успех на фронте, заявил Шойгу - РИА Новости, 05.09.2023
Киев старается показать Западу успех на фронте, заявил Шойгу
Киев отчаянно старается продемонстрировать Западу хоть какой-то успех на фронте, чтобы и дальше получать военно-экономическую помощь, сообщил министр обороны РФ РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T12:00
2023-09-05T12:00
2023-09-05T12:00
специальная военная операция на украине
киев
россия
москва
сергей шойгу
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Киев отчаянно старается продемонстрировать Западу хоть какой-то успех на фронте, чтобы и дальше получать военно-экономическую помощь, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во вторник на селекторном совещании в Москве. "Украинское руководство отчаянно старается продемонстрировать западным кураторам хоть какой-то успех наступательных действий с целью дальнейшего получения военно-экономической помощи, что только затягивает конфликт", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20230905/minoborony-1894256092.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киев, россия, москва, сергей шойгу, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Москва, Сергей Шойгу, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Киев старается показать Западу успех на фронте, заявил Шойгу
Шойгу: Киев старается показать Западу успех на фронте, чтобы получить дотации