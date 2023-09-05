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Глава МИД Турции и генсек НАТО обсудили шансы возобновления зерновой сделки - РИА Новости, 05.09.2023
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22:34 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/sdelka-1894414747.html
Глава МИД Турции и генсек НАТО обсудили шансы возобновления зерновой сделки
Глава МИД Турции и генсек НАТО обсудили шансы возобновления зерновой сделки - РИА Новости, 05.09.2023
Глава МИД Турции и генсек НАТО обсудили шансы возобновления зерновой сделки
Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом шаги по восстановлению зерновой сделки, сообщило турецкое внешнеполитическое... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T22:34
2023-09-05T22:34
в мире
турция
украина
швеция
йенс столтенберг
хакан фидан
нато
зерновая сделка
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АНКАРА, 5 сен - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом шаги по восстановлению зерновой сделки, сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство. "Сегодня (5 сентября) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В ходе переговоров обсуждались последние события на Украине, шаги, предпринимаемые для "оживления" "зернового коридора", а также членство Швеции в НАТО", - сообщило ведомство.
https://ria.ru/20230905/erdogan-1894186190.html
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в мире, турция, украина, швеция, йенс столтенберг, хакан фидан, нато, зерновая сделка
В мире, Турция, Украина, Швеция, Йенс Столтенберг, Хакан Фидан, НАТО, Зерновая сделка
Глава МИД Турции и генсек НАТО обсудили шансы возобновления зерновой сделки

Фидан и Столтенберг обсудили перспективы возобновления зерновой сделки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПеревалка зерна на терминале
Перевалка зерна на терминале - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Перевалка зерна на терминале. Архивное фото
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АНКАРА, 5 сен - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом шаги по восстановлению зерновой сделки, сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство.
«
"Сегодня (5 сентября) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В ходе переговоров обсуждались последние события на Украине, шаги, предпринимаемые для "оживления" "зернового коридора", а также членство Швеции в НАТО", - сообщило ведомство.
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В миреТурцияУкраинаШвецияЙенс СтолтенбергХакан ФиданНАТОЗерновая сделка
 
 
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