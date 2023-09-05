https://ria.ru/20230905/sdelka-1894414747.html

Глава МИД Турции и генсек НАТО обсудили шансы возобновления зерновой сделки

Глава МИД Турции и генсек НАТО обсудили шансы возобновления зерновой сделки - РИА Новости, 05.09.2023

Глава МИД Турции и генсек НАТО обсудили шансы возобновления зерновой сделки

Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом шаги по восстановлению зерновой сделки, сообщило турецкое внешнеполитическое... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T22:34

2023-09-05T22:34

2023-09-05T22:34

в мире

турция

украина

швеция

йенс столтенберг

хакан фидан

нато

зерновая сделка

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АНКАРА, 5 сен - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом шаги по восстановлению зерновой сделки, сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство. "Сегодня (5 сентября) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В ходе переговоров обсуждались последние события на Украине, шаги, предпринимаемые для "оживления" "зернового коридора", а также членство Швеции в НАТО", - сообщило ведомство.

https://ria.ru/20230905/erdogan-1894186190.html

турция

украина

швеция

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в мире, турция, украина, швеция, йенс столтенберг, хакан фидан, нато, зерновая сделка