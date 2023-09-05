https://ria.ru/20230905/sdelka-1894233663.html

Турецкий эксперт прокомментировал итоги встречи Путина и Эрдогана

Турецкий эксперт прокомментировал итоги встречи Путина и Эрдогана - РИА Новости, 05.09.2023

Турецкий эксперт прокомментировал итоги встречи Путина и Эрдогана

Президент РФ Владимир Путин дал в Сочи четкий сигнал Западу, что Москва в этот раз не пойдет на компромиссы для возвращения к реализации "зерновой сделки",... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T10:17

2023-09-05T10:17

2023-09-05T10:17

россия

сочи

владимир путин

оон

зерновая сделка

реджеп тайип эрдоган

турция

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СТАМБУЛ, 5 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин дал в Сочи четкий сигнал Западу, что Москва в этот раз не пойдет на компромиссы для возвращения к реализации "зерновой сделки", эксплуатировавшейся Западом для своих целей, заявил РИА Новости директор Центра исследований и реализации стратегий безопасности и обороны (GÜVSAM), профессор стамбульского университета Истинье и генерал в отставке Фахри Эренель. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи в понедельник обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам. По мнению Эренеля, крайне важно заявление Путина о том, что прекращение реализации сделки не отразилось на глобальных продовольственных рынках. "Тем самым он дал понять, что Запад преувеличивает проблему, пытаясь поставить РФ в сложную ситуацию под предлогом ухудшения ситуации с продовольствием. При этом на Западе укоренилось суждение, что РФ "вернется к сделке, как уже не раз возвращалась", - сказал эксперт. По мнению Эренеля, в этот раз РФ не готова к компромиссам и будет дожидаться выполнения своих "законных" требований. "Можно сказать, что Путин в более жесткой форме направил Западу сигналы относительно возвращения РФ к сделке. Четко было сказано, что сделку не возобновить без снятия санкций и выполнения ряда требований Москвы. Можно предположить, что важную роль в принятии решения (о приостановке участия в сделке) стало то, что Украина продолжала закупать оружие и боеприпасы на средства от продажи зерна в рамках сделки, а Запад эксплуатировал "зерновую сделку" в своих интересах для затягивания войны", - заявил Эренель. Запад обманывал Россию по поводу гуманитарного характера зерновой сделки, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, на долю нуждающихся стран пришлось лишь 3%, это меньше 1 миллиона тонн зерна. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230905/erdogan-1894186190.html

https://ria.ru/20230904/peregovory-1894154833.html

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сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сочи, владимир путин, оон, зерновая сделка, реджеп тайип эрдоган, турция