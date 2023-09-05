https://ria.ru/20230905/sdelka-1894215862.html

В Китае назвали ключ к возрождению зерновой сделки

В Китае назвали ключ к возрождению зерновой сделки - РИА Новости, 05.09.2023

В Китае назвали ключ к возрождению зерновой сделки

Обеспечение прозрачности механизма транспортировки зерна является ключом к возрождению черноморской инициативы, считает младший научный сотрудник центра... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T06:36

2023-09-05T06:36

2023-09-05T06:36

россия

турция

оон

зерновая сделка

китай

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ПЕКИН, 5 сен – РИА Новости. Обеспечение прозрачности механизма транспортировки зерна является ключом к возрождению черноморской инициативы, считает младший научный сотрудник центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн, слова которого приводит государственное китайское издание Global Times. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам. По словам Цуй Хэна, само по себе заключение соглашения о транспортировке продовольствия не является сложным делом, "вопрос в том, как контролировать его исполнение приемлемым для обеих сторон способом, чтобы обеспечить прозрачность механизма". Эксперт подчеркнул, что успех зерновой сделки зависит от того, сможет ли Запад, возглавляемый США, продемонстрировать искренность и соблюдать соглашение, включая создание справедливого и эффективного механизма надзора третьей стороны, чтобы гарантировать, что использование зерновой сделки для поставки вооружений не повторится в будущем. Говоря о роли Турции, издание, ссылаясь на экспертов, отмечает, что роль посредника между двумя сторонами конфликта дает Анкаре не только определенное геополитическое влияние, но и прибыль от транзита продовольствия. При этом влияние Турции по-прежнему ограничено, оно не способно в полной мере изменить позиции других сторон. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230905/obsuzhdenie-1894213291.html

https://ria.ru/20230905/ustupki-1894203024.html

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россия, турция, оон, зерновая сделка, китай, в мире