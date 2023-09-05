https://ria.ru/20230905/rezervisty-1894297320.html

В Молдавии пройдут учебные сборы резервистов

В Молдавии пройдут учебные сборы резервистов - РИА Новости, 05.09.2023

В Молдавии пройдут учебные сборы резервистов

Минобороны Молдавии объявило о сборе резервистов для проведения учений, сообщает пресс-служба оборонного ведомства. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T14:29

2023-09-05T14:29

2023-09-05T14:29

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 5 сен – РИА Новости. Минобороны Молдавии объявило о сборе резервистов для проведения учений, сообщает пресс-служба оборонного ведомства. Цель учений, как отметили в министерстве, заключается в проверке навыков и в подготовке резервистов Вооруженных сил. "С 25 по 29 сентября Национальная Армия проводит сбор резервистов для проведения плановых учений. Мероприятие направлено на проверку навыков резервистов и их знакомства с техникой, снаряжением и вооружением Национальной армии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны Молдавии. Уточняется, что подготовка проводится в соответствии с требованиями закона о резерве вооруженных сил, а также плана подготовки Национальной армии на 2023 год. В начале апреля молдавское министерство обороны сообщило о старте первых в этом году сборов резервистов. По плану предполагается организация четырех раундов сборов - в апреле, мае, июне и сентябре.

https://ria.ru/20230904/nato-1894191198.html

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