https://ria.ru/20230905/rezervisty-1894297320.html
В Молдавии пройдут учебные сборы резервистов
В Молдавии пройдут учебные сборы резервистов - РИА Новости, 05.09.2023
В Молдавии пройдут учебные сборы резервистов
Минобороны Молдавии объявило о сборе резервистов для проведения учений, сообщает пресс-служба оборонного ведомства. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T14:29
2023-09-05T14:29
2023-09-05T14:29
молдавия
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КИШИНЕВ, 5 сен – РИА Новости. Минобороны Молдавии объявило о сборе резервистов для проведения учений, сообщает пресс-служба оборонного ведомства. Цель учений, как отметили в министерстве, заключается в проверке навыков и в подготовке резервистов Вооруженных сил. "С 25 по 29 сентября Национальная Армия проводит сбор резервистов для проведения плановых учений. Мероприятие направлено на проверку навыков резервистов и их знакомства с техникой, снаряжением и вооружением Национальной армии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны Молдавии. Уточняется, что подготовка проводится в соответствии с требованиями закона о резерве вооруженных сил, а также плана подготовки Национальной армии на 2023 год. В начале апреля молдавское министерство обороны сообщило о старте первых в этом году сборов резервистов. По плану предполагается организация четырех раундов сборов - в апреле, мае, июне и сентябре.
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молдавия, в мире
В Молдавии пройдут учебные сборы резервистов
Национальная армия Молдавии проведет сбор резервистов с 25 по 29 сентября
КИШИНЕВ, 5 сен – РИА Новости.
Минобороны Молдавии объявило о сборе резервистов для проведения учений, сообщает пресс-служба
оборонного ведомства.
Цель учений, как отметили в министерстве, заключается в проверке навыков и в подготовке резервистов Вооруженных сил.
"С 25 по 29 сентября Национальная Армия проводит сбор резервистов для проведения плановых учений. Мероприятие направлено на проверку навыков резервистов и их знакомства с техникой, снаряжением и вооружением Национальной армии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны Молдавии.
Уточняется, что подготовка проводится в соответствии с требованиями закона о резерве вооруженных сил, а также плана подготовки Национальной армии на 2023 год.
В начале апреля молдавское министерство обороны сообщило о старте первых в этом году сборов резервистов. По плану предполагается организация четырех раундов сборов - в апреле, мае, июне и сентябре.
В НАТО заявили, что продолжат оказывать поддержку армии Молдавии