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Калмыкия отремонтирует крыши трех многоэтажек в подшефном Антраците в ЛНР - РИА Новости, 05.09.2023
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12:55 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/remont-1894272621.html
Калмыкия отремонтирует крыши трех многоэтажек в подшефном Антраците в ЛНР
Калмыкия отремонтирует крыши трех многоэтажек в подшефном Антраците в ЛНР - РИА Новости, 05.09.2023
Калмыкия отремонтирует крыши трех многоэтажек в подшефном Антраците в ЛНР
Калмыкия отремонтирует крыши трех многоэтажных домов в подшефном городе Антрацит Луганской Народной Республики, сообщил глава администрации Элисты Шафран... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T12:55
2023-09-05T12:55
надежные люди
луганская народная республика
элиста
республика калмыкия
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ВОЛГОГРАД, 5 сен – РИА Новости. Калмыкия отремонтирует крыши трех многоэтажных домов в подшефном городе Антрацит Луганской Народной Республики, сообщил глава администрации Элисты Шафран Тепшинов. Между Калмыкией и Антрацитовским районом ЛНР действует соглашение о сотрудничестве. "Подписаны контракты с подрядчиками на восстановление кровель трех многоквартирных домов города Антрацита. Ремонты будут вести строительные компании из Элисты при содействии федеральных коллег", - сообщил Тепшинов в своем Telegram-канале.
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луганская народная республика
элиста
республика калмыкия
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луганская народная республика, элиста, республика калмыкия
Надежные люди, Луганская Народная Республика, Элиста, Республика Калмыкия
Калмыкия отремонтирует крыши трех многоэтажек в подшефном Антраците в ЛНР

Калмыкия отремонтирует крыши трех многоэтажных домов в подшефном Антраците в ЛНР

© Фото : Администрация Антрацита и Антрацитовского р-наРемонт кровли в Антраците, ЛНР
Ремонт кровли в Антраците, ЛНР - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Фото : Администрация Антрацита и Антрацитовского р-на
Ремонт кровли в Антраците, ЛНР
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ВОЛГОГРАД, 5 сен – РИА Новости. Калмыкия отремонтирует крыши трех многоэтажных домов в подшефном городе Антрацит Луганской Народной Республики, сообщил глава администрации Элисты Шафран Тепшинов.
Между Калмыкией и Антрацитовским районом ЛНР действует соглашение о сотрудничестве.
«
"Подписаны контракты с подрядчиками на восстановление кровель трех многоквартирных домов города Антрацита. Ремонты будут вести строительные компании из Элисты при содействии федеральных коллег", - сообщил Тепшинов в своем Telegram-канале.
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Надежные людиЛуганская Народная РеспубликаЭлистаРеспублика Калмыкия
 
 
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