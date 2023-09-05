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Калмыкия отремонтирует крыши трех многоэтажек в подшефном Антраците в ЛНР
Калмыкия отремонтирует крыши трех многоэтажек в подшефном Антраците в ЛНР - РИА Новости, 05.09.2023
Калмыкия отремонтирует крыши трех многоэтажек в подшефном Антраците в ЛНР
Калмыкия отремонтирует крыши трех многоэтажных домов в подшефном городе Антрацит Луганской Народной Республики, сообщил глава администрации Элисты Шафран... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T12:55
2023-09-05T12:55
2023-09-05T12:55
надежные люди
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ВОЛГОГРАД, 5 сен – РИА Новости. Калмыкия отремонтирует крыши трех многоэтажных домов в подшефном городе Антрацит Луганской Народной Республики, сообщил глава администрации Элисты Шафран Тепшинов. Между Калмыкией и Антрацитовским районом ЛНР действует соглашение о сотрудничестве. "Подписаны контракты с подрядчиками на восстановление кровель трех многоквартирных домов города Антрацита. Ремонты будут вести строительные компании из Элисты при содействии федеральных коллег", - сообщил Тепшинов в своем Telegram-канале.
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луганская народная республика, элиста, республика калмыкия
Надежные люди, Луганская Народная Республика, Элиста, Республика Калмыкия
Калмыкия отремонтирует крыши трех многоэтажек в подшефном Антраците в ЛНР
Калмыкия отремонтирует крыши трех многоэтажных домов в подшефном Антраците в ЛНР