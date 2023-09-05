https://ria.ru/20230905/remont-1894272621.html

Калмыкия отремонтирует крыши трех многоэтажек в подшефном Антраците в ЛНР

Калмыкия отремонтирует крыши трех многоэтажек в подшефном Антраците в ЛНР - РИА Новости, 05.09.2023

Калмыкия отремонтирует крыши трех многоэтажек в подшефном Антраците в ЛНР

Калмыкия отремонтирует крыши трех многоэтажных домов в подшефном городе Антрацит Луганской Народной Республики, сообщил глава администрации Элисты Шафран... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T12:55

2023-09-05T12:55

2023-09-05T12:55

надежные люди

луганская народная республика

элиста

республика калмыкия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894265188_0:256:1400:1044_1920x0_80_0_0_02a30b12281756e46a628b6bfeec3aee.jpg

ВОЛГОГРАД, 5 сен – РИА Новости. Калмыкия отремонтирует крыши трех многоэтажных домов в подшефном городе Антрацит Луганской Народной Республики, сообщил глава администрации Элисты Шафран Тепшинов. Между Калмыкией и Антрацитовским районом ЛНР действует соглашение о сотрудничестве. "Подписаны контракты с подрядчиками на восстановление кровель трех многоквартирных домов города Антрацита. Ремонты будут вести строительные компании из Элисты при содействии федеральных коллег", - сообщил Тепшинов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20230809/gumpomosch-1889099800.html

луганская народная республика

элиста

республика калмыкия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, элиста, республика калмыкия