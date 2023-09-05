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РЭЦ объявил регионы-лидеры внедрения Регионального экспортного стандарта - РИА Новости, 05.09.2023
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18:58 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/regiony-lidery-1894389562.html
РЭЦ объявил регионы-лидеры внедрения Регионального экспортного стандарта
РЭЦ объявил регионы-лидеры внедрения Регионального экспортного стандарта - РИА Новости, 05.09.2023
РЭЦ объявил регионы-лидеры внедрения Регионального экспортного стандарта
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) подвел итоги реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в субъектах России за 8 месяцев... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T18:58
2023-09-05T18:58
россия
экономика
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) подвел итоги реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в субъектах России за 8 месяцев 2023 года и сформировал рейтинг регионов по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0 (РЭС 2.0) - целевого показателя национального проекта, сообщает центр.Экспортный рейтинг позволяет оценить усилия региональных органов власти по созданию необходимых условий для ведения экспортной деятельности на местах, обеспечению доступа бизнеса к инфраструктуре поддержки экспорта, определить экспортный потенциал регионов и эффективность структуры региональной системы поддержки экспорта."Среди регионов лидерами по достижению показателей национального проекта стали Алтайский край и Омская область, внедрившие все 15 инструментов Стандарта при годовом плане – 13. В число регионов-передовиков вошли также Владимирская область и Республика Марий Эл, которые досрочно реализовали годовую программу национального проекта, внедрив обязательные 13 инструментов Стандарта", - говорится в сообщении."Создание регионами-лидерами у себя условий, необходимых для развития экспорта, за счет внедрения инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0, позволило им в непростых условиях не только сохранить уровень экспорта, но и обеспечить его реальный рост. Российский экспортный центр продолжает быть в контакте с регионами буквально 24/7, консультируя по вопросам развития экспорта и получая ценную обратную связь от предпринимателей со всей России. Такое плотное взаимодействие позволит нам создать в каждом регионе по-настоящему эффективную систему поддержки экспортно ориентированного бизнеса", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.В топ-10 регионов по состоянию на 5 сентября 2023 года вошли: Алтайский край, Омская область, Владимирская область, Республика Марий Эл, Новгородская область, Волгоградская область, Севастополь, Псковская область, Республика Адыгея, Кабардино-Балкарская Республика.С полным списком можно ознакомиться на сайте РЭЦ.Оценка внедрения РЭС 2.0 осуществляется на основе данных онлайн-системы мониторинга внедрения РЭС 2.0 по количеству внедренных инструментов. Если регионы внедрили одинаковое количество инструментов, то последовательность определяется исходя из общего процента внедрения всех инструментов РЭС 2.0.
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россия, экономика, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Россия, Экономика, Вероника Никишина, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)

РЭЦ объявил регионы-лидеры внедрения Регионального экспортного стандарта

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис АО "Российский экспортный центр" в Москве
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) подвел итоги реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в субъектах России за 8 месяцев 2023 года и сформировал рейтинг регионов по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0 (РЭС 2.0) - целевого показателя национального проекта, сообщает центр.
Экспортный рейтинг позволяет оценить усилия региональных органов власти по созданию необходимых условий для ведения экспортной деятельности на местах, обеспечению доступа бизнеса к инфраструктуре поддержки экспорта, определить экспортный потенциал регионов и эффективность структуры региональной системы поддержки экспорта.
"Среди регионов лидерами по достижению показателей национального проекта стали Алтайский край и Омская область, внедрившие все 15 инструментов Стандарта при годовом плане – 13. В число регионов-передовиков вошли также Владимирская область и Республика Марий Эл, которые досрочно реализовали годовую программу национального проекта, внедрив обязательные 13 инструментов Стандарта", - говорится в сообщении.
"Создание регионами-лидерами у себя условий, необходимых для развития экспорта, за счет внедрения инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0, позволило им в непростых условиях не только сохранить уровень экспорта, но и обеспечить его реальный рост. Российский экспортный центр продолжает быть в контакте с регионами буквально 24/7, консультируя по вопросам развития экспорта и получая ценную обратную связь от предпринимателей со всей России. Такое плотное взаимодействие позволит нам создать в каждом регионе по-настоящему эффективную систему поддержки экспортно ориентированного бизнеса", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
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В топ-10 регионов по состоянию на 5 сентября 2023 года вошли: Алтайский край, Омская область, Владимирская область, Республика Марий Эл, Новгородская область, Волгоградская область, Севастополь, Псковская область, Республика Адыгея, Кабардино-Балкарская Республика.
С полным списком можно ознакомиться на сайте РЭЦ.
Оценка внедрения РЭС 2.0 осуществляется на основе данных онлайн-системы мониторинга внедрения РЭС 2.0 по количеству внедренных инструментов. Если регионы внедрили одинаковое количество инструментов, то последовательность определяется исходя из общего процента внедрения всех инструментов РЭС 2.0.
 
РоссияЭкономикаВероника НикишинаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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