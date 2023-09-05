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РЭЦ объявил регионы-лидеры внедрения Регионального экспортного стандарта

РЭЦ объявил регионы-лидеры внедрения Регионального экспортного стандарта - РИА Новости, 05.09.2023

РЭЦ объявил регионы-лидеры внедрения Регионального экспортного стандарта

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) подвел итоги реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в субъектах России за 8 месяцев... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T18:58

2023-09-05T18:58

2023-09-05T18:58

россия

экономика

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) подвел итоги реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в субъектах России за 8 месяцев 2023 года и сформировал рейтинг регионов по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0 (РЭС 2.0) - целевого показателя национального проекта, сообщает центр.Экспортный рейтинг позволяет оценить усилия региональных органов власти по созданию необходимых условий для ведения экспортной деятельности на местах, обеспечению доступа бизнеса к инфраструктуре поддержки экспорта, определить экспортный потенциал регионов и эффективность структуры региональной системы поддержки экспорта."Среди регионов лидерами по достижению показателей национального проекта стали Алтайский край и Омская область, внедрившие все 15 инструментов Стандарта при годовом плане – 13. В число регионов-передовиков вошли также Владимирская область и Республика Марий Эл, которые досрочно реализовали годовую программу национального проекта, внедрив обязательные 13 инструментов Стандарта", - говорится в сообщении."Создание регионами-лидерами у себя условий, необходимых для развития экспорта, за счет внедрения инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0, позволило им в непростых условиях не только сохранить уровень экспорта, но и обеспечить его реальный рост. Российский экспортный центр продолжает быть в контакте с регионами буквально 24/7, консультируя по вопросам развития экспорта и получая ценную обратную связь от предпринимателей со всей России. Такое плотное взаимодействие позволит нам создать в каждом регионе по-настоящему эффективную систему поддержки экспортно ориентированного бизнеса", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.В топ-10 регионов по состоянию на 5 сентября 2023 года вошли: Алтайский край, Омская область, Владимирская область, Республика Марий Эл, Новгородская область, Волгоградская область, Севастополь, Псковская область, Республика Адыгея, Кабардино-Балкарская Республика.С полным списком можно ознакомиться на сайте РЭЦ.Оценка внедрения РЭС 2.0 осуществляется на основе данных онлайн-системы мониторинга внедрения РЭС 2.0 по количеству внедренных инструментов. Если регионы внедрили одинаковое количество инструментов, то последовательность определяется исходя из общего процента внедрения всех инструментов РЭС 2.0.

https://ria.ru/20230814/poruchitelstva-1890006999.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, экономика, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)