РЭЦ объявил регионы-лидеры внедрения Регионального экспортного стандарта
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис АО "Российский экспортный центр" в Москве
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) подвел итоги реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в субъектах России за 8 месяцев 2023 года и сформировал рейтинг регионов по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0 (РЭС 2.0) - целевого показателя национального проекта, сообщает центр.
Экспортный рейтинг позволяет оценить усилия региональных органов власти по созданию необходимых условий для ведения экспортной деятельности на местах, обеспечению доступа бизнеса к инфраструктуре поддержки экспорта, определить экспортный потенциал регионов и эффективность структуры региональной системы поддержки экспорта.
"Среди регионов лидерами по достижению показателей национального проекта стали Алтайский край и Омская область, внедрившие все 15 инструментов Стандарта при годовом плане – 13. В число регионов-передовиков вошли также Владимирская область и Республика Марий Эл, которые досрочно реализовали годовую программу национального проекта, внедрив обязательные 13 инструментов Стандарта", - говорится в сообщении.
"Создание регионами-лидерами у себя условий, необходимых для развития экспорта, за счет внедрения инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0, позволило им в непростых условиях не только сохранить уровень экспорта, но и обеспечить его реальный рост. Российский экспортный центр продолжает быть в контакте с регионами буквально 24/7, консультируя по вопросам развития экспорта и получая ценную обратную связь от предпринимателей со всей России. Такое плотное взаимодействие позволит нам создать в каждом регионе по-настоящему эффективную систему поддержки экспортно ориентированного бизнеса", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
В топ-10 регионов по состоянию на 5 сентября 2023 года вошли: Алтайский край, Омская область, Владимирская область, Республика Марий Эл, Новгородская область, Волгоградская область, Севастополь, Псковская область, Республика Адыгея, Кабардино-Балкарская Республика.
С полным списком можно ознакомиться на сайте РЭЦ.
Оценка внедрения РЭС 2.0 осуществляется на основе данных онлайн-системы мониторинга внедрения РЭС 2.0 по количеству внедренных инструментов. Если регионы внедрили одинаковое количество инструментов, то последовательность определяется исходя из общего процента внедрения всех инструментов РЭС 2.0.