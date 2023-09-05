https://ria.ru/20230905/razvitie-1894374890.html

Хоценко представил главам сельских поселений программу развития региона

Хоценко представил главам сельских поселений программу развития региона - РИА Новости, 05.09.2023

Хоценко представил главам сельских поселений программу развития региона

Глава Омской области Виталий Хоценко представил ассоциации "Совет муниципальных образований Омской области" программу развития региона, рассказали в... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T18:07

2023-09-05T18:07

2023-09-05T18:07

омская область

омская область

виталий хоценко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894278203_0:0:1001:564_1920x0_80_0_0_b473bbca798d4784fafc50e103b0497a.jpg

ОМСК, 5 сен - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко представил ассоциации "Совет муниципальных образований Омской области" программу развития региона, рассказали в пресс-службе областного правительства. На общем собрании Совета муниципальных образований с участием более 400 представителей сельских поселений и районных советов депутатов обсуждались вопросы ремонта и строительства дорог, развитие транспортного сообщения, газификация и водоснабжение и капитальный ремонта школ. Одним из главных вопросов стал ход проведения отбора инициатив жителей региона. Омичи уже предложили свыше тысячи инициатив по развитию региона в 2024 году. Проекты, которые получат наибольшую поддержку будут профинансированы из областного бюджета. На эти цели планируется выделить 1 миллиард рублей. "Поддержка инициатив жителей - это очень хороший инструмент, который люди обязательно оценят, который качественно поменяет среду в наших сёлах и городах. В последующие годы постараемся финансирование инициатив граждан предусматривать на этом же уровне", - рассказал Виталий Хоценко. Предложения жителей региона собирали волонтеры и общественники. С середины октября начнется прием заявок на конкурсный отбор. В 2024 году проекты - победители получат софинансирование из областного бюджета в размере до 3 миллионов рублей на один проект.

https://ria.ru/20230816/stroitelstvo-1890378293.html

омская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

омская область, виталий хоценко