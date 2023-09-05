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Хоценко представил главам сельских поселений программу развития региона - РИА Новости, 05.09.2023
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Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
 
18:07 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/razvitie-1894374890.html
Хоценко представил главам сельских поселений программу развития региона
Хоценко представил главам сельских поселений программу развития региона - РИА Новости, 05.09.2023
Хоценко представил главам сельских поселений программу развития региона
Глава Омской области Виталий Хоценко представил ассоциации "Совет муниципальных образований Омской области" программу развития региона, рассказали в... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T18:07
2023-09-05T18:07
омская область
омская область
виталий хоценко
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ОМСК, 5 сен - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко представил ассоциации "Совет муниципальных образований Омской области" программу развития региона, рассказали в пресс-службе областного правительства. На общем собрании Совета муниципальных образований с участием более 400 представителей сельских поселений и районных советов депутатов обсуждались вопросы ремонта и строительства дорог, развитие транспортного сообщения, газификация и водоснабжение и капитальный ремонта школ. Одним из главных вопросов стал ход проведения отбора инициатив жителей региона. Омичи уже предложили свыше тысячи инициатив по развитию региона в 2024 году. Проекты, которые получат наибольшую поддержку будут профинансированы из областного бюджета. На эти цели планируется выделить 1 миллиард рублей. "Поддержка инициатив жителей - это очень хороший инструмент, который люди обязательно оценят, который качественно поменяет среду в наших сёлах и городах. В последующие годы постараемся финансирование инициатив граждан предусматривать на этом же уровне", - рассказал Виталий Хоценко. Предложения жителей региона собирали волонтеры и общественники. С середины октября начнется прием заявок на конкурсный отбор. В 2024 году проекты - победители получат софинансирование из областного бюджета в размере до 3 миллионов рублей на один проект.
https://ria.ru/20230816/stroitelstvo-1890378293.html
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омская область, виталий хоценко
Омская область , Омская область, Виталий Хоценко
Хоценко представил главам сельских поселений программу развития региона

Хоценко представил совету глав сельских поселений программу развития региона

© Фото : пресс-служба правительства Омской областиГлава Омской области Виталий Хоценко
Глава Омской области Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
Глава Омской области Виталий Хоценко. Архивное фото
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ОМСК, 5 сен - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко представил ассоциации "Совет муниципальных образований Омской области" программу развития региона, рассказали в пресс-службе областного правительства.
На общем собрании Совета муниципальных образований с участием более 400 представителей сельских поселений и районных советов депутатов обсуждались вопросы ремонта и строительства дорог, развитие транспортного сообщения, газификация и водоснабжение и капитальный ремонта школ. Одним из главных вопросов стал ход проведения отбора инициатив жителей региона. Омичи уже предложили свыше тысячи инициатив по развитию региона в 2024 году. Проекты, которые получат наибольшую поддержку будут профинансированы из областного бюджета. На эти цели планируется выделить 1 миллиард рублей.
"Поддержка инициатив жителей - это очень хороший инструмент, который люди обязательно оценят, который качественно поменяет среду в наших сёлах и городах. В последующие годы постараемся финансирование инициатив граждан предусматривать на этом же уровне", - рассказал Виталий Хоценко.
Предложения жителей региона собирали волонтеры и общественники. С середины октября начнется прием заявок на конкурсный отбор. В 2024 году проекты - победители получат софинансирование из областного бюджета в размере до 3 миллионов рублей на один проект.
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Омская областьОмская областьВиталий Хоценко
 
 
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