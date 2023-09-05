https://ria.ru/20230905/razvitie-1894323604.html

Руденя поставил задачи по развитию общественных пространств Верхневолжья

Руденя поставил задачи по развитию общественных пространств Верхневолжья - РИА Новости, 05.09.2023

Руденя поставил задачи по развитию общественных пространств Верхневолжья

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поставил задачи по комплексному развитию общественных пространств и территорий Верхневолжья, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T16:08

2023-09-05T16:08

2023-09-05T16:08

тверская область

игорь руденя

тверь

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ТВЕРЬ, 5 сен – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поставил задачи по комплексному развитию общественных пространств и территорий Верхневолжья, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Обустройство парков, рекреационных зон – все это показывает жителям территорий, что ведется развитие их муниципалитета, что у них создается доступная и комфортная общественная среда. Это также вопрос, связанный с деловой и экономической активностью наших округов, повышением их инвестиционного и туристического потенциала", - сказал Руденя во вторник на заседании регионального правительства, где был рассмотрен ход реализации проектов по созданию и ревитализации общественных пространств на территории Тверской области. В настоящее время в Верхневолжье комплексное развитие территорий ведется по нескольким направлениям. Первое – это ревитализация, то есть смена функционального назначения, оживление уже существующих общественных пространств. Один из крупнейших проектов – создание зоны деловой активности "Морозовский городок" в Твери. Территория Морозовского городка является уникальным образцом фабричного комплекса рубежа XIX – XX веков. По проекту предусмотрено сохранение исторического облика зданий и создание на территории гостиниц, офисов, объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта с полной реконструкцией дорожной и инженерной инфраструктуры, благоустройством парков. Первым шагом в реализации проекта стало переселение жителей Морозовского городка в благоустроенный современный жилой комплекс. Еще один проект ревитализации – создание культурно-исторического кластера "Речной" на стрелке рек Волга и Тверца. На сегодня разработана и утверждена стратегия функционирования этой зоны, в сентябре текущего года запланированы инженерно-изыскательские и другие работы. Приоритетным направлением является также комплексное развитие малых городов Тверской области. Пилотной территорией стал Торопец, где в следующем году будет отмечаться 950-летие первого летописного упоминания города. План мероприятий включает 45 проектов. Они направлены на модернизацию социальной, дорожной, коммунальной и туристической инфраструктуры, сохранение исторического облика города, благоустройство общественных пространств и формирование новых точек притяжения. Таким образом планируется развивать и другие исторические города Верхневолжья, следующими должны стать Бежецк и Калязин. Комплексный подход также будет активно внедряться при создании новых микрорайонов в муниципалитетах Верхневолжья. Он предусматривает уход от создания точечных объектов к формированию современной жилой застройки с коммунальной, инженерной и социальной инфраструктурой. Такие проекты уже готовятся по городу Твери, Калининскому и Конаковскому округам, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230831/verkhnevolzhe-1893427162.html

https://ria.ru/20230820/obekty-1891149503.html

тверь

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверь