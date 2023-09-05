https://ria.ru/20230905/rabotino-1894253867.html

Военный эксперт заявил, что в Работино ВСУ попались в ловушку

Военный эксперт заявил, что в Работино ВСУ попались в ловушку - РИА Новости, 05.09.2023

Военный эксперт заявил, что в Работино ВСУ попались в ловушку

Российские войска организовали для ВСУ тактическую ловушку в Работино Запорожской области и максимально используют возможности огневого поражения противника,... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T11:50

2023-09-05T11:50

2023-09-05T11:50

специальная военная операция на украине

безопасность

игорь коротченко

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Российские войска организовали для ВСУ тактическую ловушку в Работино Запорожской области и максимально используют возможности огневого поражения противника, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее во вторник глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что украинские войска попали в огневой мешок в Работино на Запорожье и "перемалываются" российскими подразделениями. "Полагаю, российские войска максимально используют возможности огневого поражения противника, в том числе и организуя ему различного рода тактические ловушки с дальнейшим максимальным поражающим эффектом", - сказал Коротченко. По его словам, на поле боя побеждает тот, кто наиболее эффективно и умело сочетает принципы обороны и наступления с нанесением максимального поражения противнику. "В данном случае полагаю, что российская тактика более выигрышна и дает нам устойчивость обороны, в то время как украинские войска несут очень значительные потери в живой силе и технике", - добавил собеседник. Накануне в Минобороны России сообщали, что ВС РФ за прошедшие сутки на запорожском направлении отразили контратаку ВСУ, вели активные действия по улучшению тактического положения в районе Работино и Вербового, уничтожили более 115 украинских военнослужащих и 15 единиц техники, включая шесть гаубиц американского производства.

https://ria.ru/20230901/pobeda-1893510811.html

https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, игорь коротченко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф