Рейтинг@Mail.ru
Военный эксперт заявил, что в Работино ВСУ попались в ловушку - РИА Новости, 05.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:50 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/rabotino-1894253867.html
Военный эксперт заявил, что в Работино ВСУ попались в ловушку
Военный эксперт заявил, что в Работино ВСУ попались в ловушку - РИА Новости, 05.09.2023
Военный эксперт заявил, что в Работино ВСУ попались в ловушку
Российские войска организовали для ВСУ тактическую ловушку в Работино Запорожской области и максимально используют возможности огневого поражения противника,... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T11:50
2023-09-05T11:50
специальная военная операция на украине
безопасность
игорь коротченко
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893373130_0:79:1280:799_1920x0_80_0_0_301c8e109b42dfae2d17cf8adcaa08e0.jpg
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Российские войска организовали для ВСУ тактическую ловушку в Работино Запорожской области и максимально используют возможности огневого поражения противника, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее во вторник глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что украинские войска попали в огневой мешок в Работино на Запорожье и "перемалываются" российскими подразделениями. "Полагаю, российские войска максимально используют возможности огневого поражения противника, в том числе и организуя ему различного рода тактические ловушки с дальнейшим максимальным поражающим эффектом", - сказал Коротченко. По его словам, на поле боя побеждает тот, кто наиболее эффективно и умело сочетает принципы обороны и наступления с нанесением максимального поражения противнику. "В данном случае полагаю, что российская тактика более выигрышна и дает нам устойчивость обороны, в то время как украинские войска несут очень значительные потери в живой силе и технике", - добавил собеседник. Накануне в Минобороны России сообщали, что ВС РФ за прошедшие сутки на запорожском направлении отразили контратаку ВСУ, вели активные действия по улучшению тактического положения в районе Работино и Вербового, уничтожили более 115 украинских военнослужащих и 15 единиц техники, включая шесть гаубиц американского производства.
https://ria.ru/20230901/pobeda-1893510811.html
https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893373130_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8c95ae5e9a27883b0e534bba38297daf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, игорь коротченко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Игорь Коротченко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Военный эксперт заявил, что в Работино ВСУ попались в ловушку

Коротченко: ВС РФ поймали ВСУ в тактическую ловушку в Работино

© РИА Новости / Давид Нармания | Перейти в медиабанкДым от пожаров на линии боевого соприкосновения в селе Работино Запорожской области
Дым от пожаров на линии боевого соприкосновения в селе Работино Запорожской области - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Перейти в медиабанк
Дым от пожаров на линии боевого соприкосновения в селе Работино Запорожской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Российские войска организовали для ВСУ тактическую ловушку в Работино Запорожской области и максимально используют возможности огневого поражения противника, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее во вторник глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что украинские войска попали в огневой мешок в Работино на Запорожье и "перемалываются" российскими подразделениями.
Украинский военный на шведской БМП CV90 - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
"Прорыв под Работино": Запад празднует победу Украины
1 сентября, 08:00
«
"Полагаю, российские войска максимально используют возможности огневого поражения противника, в том числе и организуя ему различного рода тактические ловушки с дальнейшим максимальным поражающим эффектом", - сказал Коротченко.
По его словам, на поле боя побеждает тот, кто наиболее эффективно и умело сочетает принципы обороны и наступления с нанесением максимального поражения противнику.
«
"В данном случае полагаю, что российская тактика более выигрышна и дает нам устойчивость обороны, в то время как украинские войска несут очень значительные потери в живой силе и технике", - добавил собеседник.
Накануне в Минобороны России сообщали, что ВС РФ за прошедшие сутки на запорожском направлении отразили контратаку ВСУ, вели активные действия по улучшению тактического положения в районе Работино и Вербового, уничтожили более 115 украинских военнослужащих и 15 единиц техники, включая шесть гаубиц американского производства.
Украинские солдаты готовят ракету к пуску неподалеку от Артемовска - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
"Как я наступал этим летом": чего удалось добиться ВСУ
2 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьИгорь КоротченкоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала