Военный эксперт заявил, что в Работино ВСУ попались в ловушку
Коротченко: ВС РФ поймали ВСУ в тактическую ловушку в Работино
© РИА Новости / Давид Нармания | Перейти в медиабанкДым от пожаров на линии боевого соприкосновения в селе Работино Запорожской области
Дым от пожаров на линии боевого соприкосновения в селе Работино Запорожской области
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Российские войска организовали для ВСУ тактическую ловушку в Работино Запорожской области и максимально используют возможности огневого поражения противника, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее во вторник глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что украинские войска попали в огневой мешок в Работино на Запорожье и "перемалываются" российскими подразделениями.
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"Полагаю, российские войска максимально используют возможности огневого поражения противника, в том числе и организуя ему различного рода тактические ловушки с дальнейшим максимальным поражающим эффектом", - сказал Коротченко.
По его словам, на поле боя побеждает тот, кто наиболее эффективно и умело сочетает принципы обороны и наступления с нанесением максимального поражения противнику.
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"В данном случае полагаю, что российская тактика более выигрышна и дает нам устойчивость обороны, в то время как украинские войска несут очень значительные потери в живой силе и технике", - добавил собеседник.
Накануне в Минобороны России сообщали, что ВС РФ за прошедшие сутки на запорожском направлении отразили контратаку ВСУ, вели активные действия по улучшению тактического положения в районе Работино и Вербового, уничтожили более 115 украинских военнослужащих и 15 единиц техники, включая шесть гаубиц американского производства.