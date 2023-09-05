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На Украине объявили в розыск экс-депутата Рады Рабиновича - РИА Новости, 05.09.2023
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12:21 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/rabinovich-1894263412.html
На Украине объявили в розыск экс-депутата Рады Рабиновича
На Украине объявили в розыск экс-депутата Рады Рабиновича - РИА Новости, 05.09.2023
На Украине объявили в розыск экс-депутата Рады Рабиновича
Бывшего депутата Верховной рады Украины от запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Вадима Рабиновича, обвиняемого в госизмене, объявили РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T12:21
2023-09-05T12:21
в мире
украина
вадим рабинович
верховная рада украины
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Бывшего депутата Верховной рады Украины от запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Вадима Рабиновича, обвиняемого в госизмене, объявили в розыск, свидетельствуют данные сайта украинского МВД. Украинское издание "Зеркало недели" 1 августа сообщило, что Печерский районный суд Киева заочно арестовал Рабиновича. Согласно данным на сайте МВД Украины, в розыск подало госбюро расследований. Ранее государственное бюро расследований Украины заочно предъявило Рабиновичу обвинения в госизмене. По данным госбюро, он якобы распространял среди населения и политического руководства стран Евросоюза "антиукраинскую пропагандистскую информацию". Политика обвиняют в том, что его высказывания наносили вред суверенитету, территориальной целостности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины. По данным ведомства, Рабинович сейчас находится за границей. В ноябре 2022 года парламент Украины досрочно прекратил депутатские полномочия Рабиновича. Он был избран в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", ныне запрещенной на Украине по решению суда.
https://ria.ru/20230210/ukraina-1851128127.html
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в мире, украина, вадим рабинович, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь
В мире, Украина, Вадим Рабинович, Верховная Рада Украины, Оппозиционная платформа - За жизнь
На Украине объявили в розыск экс-депутата Рады Рабиновича

ГБР Украины объявило в розыск экс-депутата Рады Рабиновича за госизмену

© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкВадим Рабинович
Вадим Рабинович - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Вадим Рабинович. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Бывшего депутата Верховной рады Украины от запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Вадима Рабиновича, обвиняемого в госизмене, объявили в розыск, свидетельствуют данные сайта украинского МВД.
Украинское издание "Зеркало недели" 1 августа сообщило, что Печерский районный суд Киева заочно арестовал Рабиновича. Согласно данным на сайте МВД Украины, в розыск подало госбюро расследований.
Ранее государственное бюро расследований Украины заочно предъявило Рабиновичу обвинения в госизмене. По данным госбюро, он якобы распространял среди населения и политического руководства стран Евросоюза "антиукраинскую пропагандистскую информацию". Политика обвиняют в том, что его высказывания наносили вред суверенитету, территориальной целостности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины. По данным ведомства, Рабинович сейчас находится за границей.
В ноябре 2022 года парламент Украины досрочно прекратил депутатские полномочия Рабиновича. Он был избран в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", ныне запрещенной на Украине по решению суда.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
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10 февраля, 13:34
 
В миреУкраинаВадим РабиновичВерховная Рада УкраиныОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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