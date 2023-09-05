https://ria.ru/20230905/rabinovich-1894263412.html

На Украине объявили в розыск экс-депутата Рады Рабиновича

На Украине объявили в розыск экс-депутата Рады Рабиновича - РИА Новости, 05.09.2023

На Украине объявили в розыск экс-депутата Рады Рабиновича

Бывшего депутата Верховной рады Украины от запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Вадима Рабиновича, обвиняемого в госизмене, объявили РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T12:21

2023-09-05T12:21

2023-09-05T12:21

в мире

украина

вадим рабинович

верховная рада украины

оппозиционная платформа - за жизнь

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Бывшего депутата Верховной рады Украины от запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Вадима Рабиновича, обвиняемого в госизмене, объявили в розыск, свидетельствуют данные сайта украинского МВД. Украинское издание "Зеркало недели" 1 августа сообщило, что Печерский районный суд Киева заочно арестовал Рабиновича. Согласно данным на сайте МВД Украины, в розыск подало госбюро расследований. Ранее государственное бюро расследований Украины заочно предъявило Рабиновичу обвинения в госизмене. По данным госбюро, он якобы распространял среди населения и политического руководства стран Евросоюза "антиукраинскую пропагандистскую информацию". Политика обвиняют в том, что его высказывания наносили вред суверенитету, территориальной целостности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины. По данным ведомства, Рабинович сейчас находится за границей. В ноябре 2022 года парламент Украины досрочно прекратил депутатские полномочия Рабиновича. Он был избран в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", ныне запрещенной на Украине по решению суда.

https://ria.ru/20230210/ukraina-1851128127.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вадим рабинович, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь