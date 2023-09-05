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Российские военные в ДНР поразили пункты управления двух бригад ВСУ - РИА Новости, 05.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:32 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/punkty-1894313105.html
Российские военные в ДНР поразили пункты управления двух бригад ВСУ
Российские военные в ДНР поразили пункты управления двух бригад ВСУ - РИА Новости, 05.09.2023
Российские военные в ДНР поразили пункты управления двух бригад ВСУ
Российские военные в ДНР поразили пункты управления двух бригад украинской армии, сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T15:32
2023-09-05T15:32
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
угледар
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские военные в ДНР поразили пункты управления двух бригад украинской армии, сообщило во вторник министерство обороны РФ. "Поражены пункты управления 72-й механизированной бригады ВСУ в районе города Угледар и 8-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка Донецкой народной республики", - говорится в сводке военного ведомства.
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, россия, угледар, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Угледар, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные в ДНР поразили пункты управления двух бригад ВСУ

ВС России поразили пункты управления двух бригад ВСУ в районе Раздоловки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСамоходный миномет 2с4 "Тюльпан" ЦВО ВС РФ выдвигается на позицию в зоне СВО
Самоходный миномет 2с4 Тюльпан ЦВО ВС РФ выдвигается на позицию в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Самоходный миномет 2с4 "Тюльпан" ЦВО ВС РФ выдвигается на позицию в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские военные в ДНР поразили пункты управления двух бригад украинской армии, сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"Поражены пункты управления 72-й механизированной бригады ВСУ в районе города Угледар и 8-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка Донецкой народной республики", - говорится в сводке военного ведомства.
Военнослужащий ВС РФ выполняет ориентацию батареи - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияУгледарВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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