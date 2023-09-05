https://ria.ru/20230905/punkty-1894313105.html

Российские военные в ДНР поразили пункты управления двух бригад ВСУ

Российские военные в ДНР поразили пункты управления двух бригад ВСУ - РИА Новости, 05.09.2023

Российские военные в ДНР поразили пункты управления двух бригад ВСУ

Российские военные в ДНР поразили пункты управления двух бригад украинской армии, сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T15:32

2023-09-05T15:32

2023-09-05T15:32

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

угледар

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские военные в ДНР поразили пункты управления двух бригад украинской армии, сообщило во вторник министерство обороны РФ. "Поражены пункты управления 72-й механизированной бригады ВСУ в районе города Угледар и 8-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка Донецкой народной республики", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20230905/kherson-1894310522.html

донецкая народная республика

россия

угледар

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, россия, угледар, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность