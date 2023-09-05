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Российские военные в ДНР поразили пункты управления двух бригад ВСУ
Российские военные в ДНР поразили пункты управления двух бригад ВСУ - РИА Новости, 05.09.2023
Российские военные в ДНР поразили пункты управления двух бригад ВСУ
Российские военные в ДНР поразили пункты управления двух бригад украинской армии, сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T15:32
2023-09-05T15:32
2023-09-05T15:32
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
угледар
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские военные в ДНР поразили пункты управления двух бригад украинской армии, сообщило во вторник министерство обороны РФ. "Поражены пункты управления 72-й механизированной бригады ВСУ в районе города Угледар и 8-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка Донецкой народной республики", - говорится в сводке военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Российские военные в ДНР поразили пункты управления двух бригад ВСУ
ВС России поразили пункты управления двух бригад ВСУ в районе Раздоловки