https://ria.ru/20230905/prigovor-1894294383.html

В ДНР вынесли приговор морпеху ВСУ, расстрелявшему 14 мирных жителей

В ДНР вынесли приговор морпеху ВСУ, расстрелявшему 14 мирных жителей - РИА Новости, 05.09.2023

В ДНР вынесли приговор морпеху ВСУ, расстрелявшему 14 мирных жителей

Украинский морпех Валентин Василенко осужден пожизненно по делу о гибели 14 мирных жителей в ДНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T14:18

2023-09-05T14:18

2023-09-05T14:18

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

мариуполь

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Украинский морпех Валентин Василенко осужден пожизненно по делу о гибели 14 мирных жителей в ДНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Доказательства... признаны Верховным судом ДНР достаточными для вынесения приговора оператору противотанкового ракетного комплекса 501-го отдельного батальона морской пехоты (воинская часть А1965) 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Валентину Василенко... Приговором суда Василенко назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что он признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применением в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, убийстве двух и более лиц. Установлено, что 4 марта 2022 года военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, в том числе Василенко, были направлены на боевую позицию на автомобильном мосту Мариуполя. Согласно приказу, боевые позиции должны были охраняться, в том числе при необходимости - с применением оружия. Руководствуясь приказом, днем 21 марта 2022 года Василенко и иные украинские силовики военнослужащие ВСУ расстреляли из автоматов Калашникова шестерых мужчин. Затем днем 23 марта 2022 года Василенко и другие военнослужащие расстреляли гражданский автомобиль. В результате погибли шестеро мужчин, а также женщина и ребенок.

https://ria.ru/20230904/srok-1894094651.html

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мариуполь

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, мариуполь, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)