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В ДНР вынесли приговор морпеху ВСУ, расстрелявшему 14 мирных жителей - РИА Новости, 05.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:18 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/prigovor-1894294383.html
В ДНР вынесли приговор морпеху ВСУ, расстрелявшему 14 мирных жителей
В ДНР вынесли приговор морпеху ВСУ, расстрелявшему 14 мирных жителей - РИА Новости, 05.09.2023
В ДНР вынесли приговор морпеху ВСУ, расстрелявшему 14 мирных жителей
Украинский морпех Валентин Василенко осужден пожизненно по делу о гибели 14 мирных жителей в ДНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T14:18
2023-09-05T14:18
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
мариуполь
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Украинский морпех Валентин Василенко осужден пожизненно по делу о гибели 14 мирных жителей в ДНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Доказательства... признаны Верховным судом ДНР достаточными для вынесения приговора оператору противотанкового ракетного комплекса 501-го отдельного батальона морской пехоты (воинская часть А1965) 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Валентину Василенко... Приговором суда Василенко назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что он признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применением в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, убийстве двух и более лиц. Установлено, что 4 марта 2022 года военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, в том числе Василенко, были направлены на боевую позицию на автомобильном мосту Мариуполя. Согласно приказу, боевые позиции должны были охраняться, в том числе при необходимости - с применением оружия. Руководствуясь приказом, днем 21 марта 2022 года Василенко и иные украинские силовики военнослужащие ВСУ расстреляли из автоматов Калашникова шестерых мужчин. Затем днем 23 марта 2022 года Василенко и другие военнослужащие расстреляли гражданский автомобиль. В результате погибли шестеро мужчин, а также женщина и ребенок.
https://ria.ru/20230904/srok-1894094651.html
донецкая народная республика
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происшествия, донецкая народная республика, мариуполь, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
В ДНР вынесли приговор морпеху ВСУ, расстрелявшему 14 мирных жителей

Украинского морпеха осудили пожизненно по делу о гибели 14 мирных жителей в ДНР

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Украинский морпех Валентин Василенко осужден пожизненно по делу о гибели 14 мирных жителей в ДНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
«
"Доказательства... признаны Верховным судом ДНР достаточными для вынесения приговора оператору противотанкового ракетного комплекса 501-го отдельного батальона морской пехоты (воинская часть А1965) 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Валентину Василенко... Приговором суда Василенко назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что он признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применением в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, убийстве двух и более лиц.
Установлено, что 4 марта 2022 года военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, в том числе Василенко, были направлены на боевую позицию на автомобильном мосту Мариуполя. Согласно приказу, боевые позиции должны были охраняться, в том числе при необходимости - с применением оружия.
Руководствуясь приказом, днем 21 марта 2022 года Василенко и иные украинские силовики военнослужащие ВСУ расстреляли из автоматов Калашникова шестерых мужчин. Затем днем 23 марта 2022 года Василенко и другие военнослужащие расстреляли гражданский автомобиль. В результате погибли шестеро мужчин, а также женщина и ребенок.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаМариупольВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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