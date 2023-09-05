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Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае сократилась почти в десять раз
Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае сократилась почти в десять раз - РИА Новости, 05.09.2023
Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае сократилась почти в десять раз
Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае сократили с более чем 335 тысяч гектаров до 35, тушат одно возгорание, сообщает министерство лесного хозяйства и... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T07:26
2023-09-05T07:26
2023-09-05T07:26
происшествия
хабаровский край
природные пожары в россии
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ХАБАРОВСК, 5 сен - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае сократили с более чем 335 тысяч гектаров до 35, тушат одно возгорание, сообщает министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона. По данным минлесхоза, 29 июля площадь возгораний в регионе достигала максимума в 335 334 гектара. Засушливый июль и сухие грозы стали причиной возгораний. Очаги возникали в труднодоступной гористой местности, где нет дорог и кругом тайга. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики от огня нет. "На территории Хабаровского края зарегистрирован один пожар на общей площади 35 гектаров: локализован - один (на 35 гектарах). За истекшие сутки ликвидирован один пожар на 115 гектарах", - приводятся данные министерства в карте пожаров. Очаг расположен в районе имени Полины Осипенко. Запрет на посещение лесов в Хабаровском крае из-за пожаров, устанавливавшийся в крае постепенно, с мая, был продлен до 21 сентября. Во всех муниципальных районах края продолжает действовать особый противопожарный режим. Межрегиональный режим ЧС в Хабаровском крае и Якутии, введенный из-за пожаров в лесах с 10 июля, отменен 25 августа. По данным минлесхоза края, с начала пожароопасного сезона в регионе произошло 778 пожаров на общей площади более 923 тысяч гектаров.
https://ria.ru/20230830/pozhar-1893280767.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хабаровский край, природные пожары в россии
Происшествия, Хабаровский край, Природные пожары в России
Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае сократилась почти в десять раз
Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае сократилась до 35 гектаров
ХАБАРОВСК, 5 сен - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае сократили с более чем 335 тысяч гектаров до 35, тушат одно возгорание, сообщает министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона.
По данным минлесхоза, 29 июля площадь возгораний в регионе достигала максимума в 335 334 гектара. Засушливый июль и сухие грозы стали причиной возгораний. Очаги возникали в труднодоступной гористой местности, где нет дорог и кругом тайга. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики от огня нет.
«
"На территории Хабаровского края зарегистрирован один пожар на общей площади 35 гектаров: локализован - один (на 35 гектарах). За истекшие сутки ликвидирован один пожар на 115 гектарах", - приводятся данные министерства в карте пожаров.
Очаг расположен в районе имени Полины Осипенко.
Запрет на посещение лесов в Хабаровском крае из-за пожаров, устанавливавшийся в крае постепенно, с мая, был продлен до 21 сентября. Во всех муниципальных районах края продолжает действовать особый противопожарный режим. Межрегиональный режим ЧС в Хабаровском крае и Якутии, введенный из-за пожаров в лесах с 10 июля, отменен 25 августа.
По данным минлесхоза края, с начала пожароопасного сезона в регионе произошло 778 пожаров на общей площади более 923 тысяч гектаров.
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