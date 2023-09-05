https://ria.ru/20230905/pozhary-1894217815.html

Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае сократилась почти в десять раз

Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае сократилась почти в десять раз - РИА Новости, 05.09.2023

Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае сократилась почти в десять раз

Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае сократили с более чем 335 тысяч гектаров до 35, тушат одно возгорание, сообщает министерство лесного хозяйства и... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T07:26

2023-09-05T07:26

2023-09-05T07:26

происшествия

хабаровский край

природные пожары в россии

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ХАБАРОВСК, 5 сен - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае сократили с более чем 335 тысяч гектаров до 35, тушат одно возгорание, сообщает министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона. По данным минлесхоза, 29 июля площадь возгораний в регионе достигала максимума в 335 334 гектара. Засушливый июль и сухие грозы стали причиной возгораний. Очаги возникали в труднодоступной гористой местности, где нет дорог и кругом тайга. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики от огня нет. "На территории Хабаровского края зарегистрирован один пожар на общей площади 35 гектаров: локализован - один (на 35 гектарах). За истекшие сутки ликвидирован один пожар на 115 гектарах", - приводятся данные министерства в карте пожаров. Очаг расположен в районе имени Полины Осипенко. Запрет на посещение лесов в Хабаровском крае из-за пожаров, устанавливавшийся в крае постепенно, с мая, был продлен до 21 сентября. Во всех муниципальных районах края продолжает действовать особый противопожарный режим. Межрегиональный режим ЧС в Хабаровском крае и Якутии, введенный из-за пожаров в лесах с 10 июля, отменен 25 августа. По данным минлесхоза края, с начала пожароопасного сезона в регионе произошло 778 пожаров на общей площади более 923 тысяч гектаров.

https://ria.ru/20230830/pozhar-1893280767.html

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, хабаровский край, природные пожары в россии