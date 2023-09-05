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На заводе "Сибур" в Дзержинске возник пожар - РИА Новости, 05.09.2023
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10:19 05.09.2023 (обновлено: 11:29 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/pozhar-1894233995.html
На заводе "Сибур" в Дзержинске возник пожар
На заводе "Сибур" в Дзержинске возник пожар - РИА Новости, 05.09.2023
На заводе "Сибур" в Дзержинске возник пожар
На заводе "Сибур" в Дзержинске произошло факельное горение из-за нарушения технологического процесса, заявили в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T10:19
2023-09-05T11:29
происшествия
сибур холдинг
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дзержинск (нижегородская область)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сен — РИА Новости. На заводе "Сибур" в Дзержинске произошло факельное горение из-за нарушения технологического процесса, заявили в пресс-службе регионального главка МЧС.По информации ведомства, сообщение о факельном горении на территории завода в промзоне на Восточном шоссе поступило в 09:26 утра. На фото в местных соцсетях видны огромные столбы черного дыма."Пожарные подразделения привлекались по III рангу пожара. Работа нашими подразделениями не выполнялась. Произошло нарушение технологического процесса с последующим горением без угрозы распространения", — рассказали в МЧС.В пресс-службе предприятия РИА Новости уточнили, что горение было не факельным, а дымным. Это связано с остановкой производства окиси этилена и гликолей на предприятии "Сибур-Нефтехим" из-за внешнего фактора: снижения внешним поставщиком подачи кислорода и технических газов. После возобновления подачи производство продолжит работу.Факельную установку временно перевели в режим интенсивного дымного горения. Такой режим предусмотрен действующими регламентами, добавили в пресс-службе. Там отметили, что ведут мониторинг состояния атмосферного воздуха, а его результаты опубликуют на сайте предприятия.
https://ria.ru/20230903/pozhar-1893924595.html
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происшествия, сибур холдинг, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дзержинск (нижегородская область)
Происшествия, Сибур Холдинг, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Дзержинск (Нижегородская область)
На заводе "Сибур" в Дзержинске возник пожар

На заводе "Сибур" в Дзержинске произошло факельное горение

© кадр видео очевидцаФакельное горение на заводе "Сибура" в Дзержинске
Факельное горение на заводе Сибура в Дзержинске
© кадр видео очевидца
Факельное горение на заводе "Сибура" в Дзержинске
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сен — РИА Новости. На заводе "Сибур" в Дзержинске произошло факельное горение из-за нарушения технологического процесса, заявили в пресс-службе регионального главка МЧС.
По информации ведомства, сообщение о факельном горении на территории завода в промзоне на Восточном шоссе поступило в 09:26 утра. На фото в местных соцсетях видны огромные столбы черного дыма.
"Пожарные подразделения привлекались по III рангу пожара. Работа нашими подразделениями не выполнялась. Произошло нарушение технологического процесса с последующим горением без угрозы распространения", — рассказали в МЧС.
В пресс-службе предприятия РИА Новости уточнили, что горение было не факельным, а дымным. Это связано с остановкой производства окиси этилена и гликолей на предприятии "Сибур-Нефтехим" из-за внешнего фактора: снижения внешним поставщиком подачи кислорода и технических газов. После возобновления подачи производство продолжит работу.
Факельную установку временно перевели в режим интенсивного дымного горения. Такой режим предусмотрен действующими регламентами, добавили в пресс-службе.
Там отметили, что ведут мониторинг состояния атмосферного воздуха, а его результаты опубликуют на сайте предприятия.
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ПроисшествияСибур ХолдингМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Дзержинск (Нижегородская область)
 
 
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