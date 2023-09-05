https://ria.ru/20230905/pozhar-1894233995.html

На заводе "Сибур" в Дзержинске возник пожар

На заводе "Сибур" в Дзержинске возник пожар - РИА Новости, 05.09.2023

На заводе "Сибур" в Дзержинске возник пожар

На заводе "Сибур" в Дзержинске произошло факельное горение из-за нарушения технологического процесса, заявили в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T10:19

2023-09-05T10:19

2023-09-05T11:29

происшествия

сибур холдинг

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

дзержинск (нижегородская область)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сен — РИА Новости. На заводе "Сибур" в Дзержинске произошло факельное горение из-за нарушения технологического процесса, заявили в пресс-службе регионального главка МЧС.По информации ведомства, сообщение о факельном горении на территории завода в промзоне на Восточном шоссе поступило в 09:26 утра. На фото в местных соцсетях видны огромные столбы черного дыма."Пожарные подразделения привлекались по III рангу пожара. Работа нашими подразделениями не выполнялась. Произошло нарушение технологического процесса с последующим горением без угрозы распространения", — рассказали в МЧС.В пресс-службе предприятия РИА Новости уточнили, что горение было не факельным, а дымным. Это связано с остановкой производства окиси этилена и гликолей на предприятии "Сибур-Нефтехим" из-за внешнего фактора: снижения внешним поставщиком подачи кислорода и технических газов. После возобновления подачи производство продолжит работу.Факельную установку временно перевели в режим интенсивного дымного горения. Такой режим предусмотрен действующими регламентами, добавили в пресс-службе. Там отметили, что ведут мониторинг состояния атмосферного воздуха, а его результаты опубликуют на сайте предприятия.

https://ria.ru/20230903/pozhar-1893924595.html

дзержинск (нижегородская область)

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происшествия, сибур холдинг, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дзержинск (нижегородская область)