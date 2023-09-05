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При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадал мужчина

При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадал мужчина - РИА Новости, 05.09.2023

При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадал мужчина

Мужчина пострадал в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T20:09

2023-09-05T20:09

2023-09-05T20:09

специальная военная операция на украине

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "При обстреле Куйбышевского района по улице Рабфаковская ранен мужчина 1952 года рождения", - сообщил Кулемзин в телеграм-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило о неоднократных обстрелах во вторник снарядами калибром 155 миллиметров Куйбышевского района города со стороны украинских войск.

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

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2023

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куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия