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При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадал мужчина
При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадал мужчина - РИА Новости, 05.09.2023
При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадал мужчина
Мужчина пострадал в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T20:09
2023-09-05T20:09
2023-09-05T20:09
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "При обстреле Куйбышевского района по улице Рабфаковская ранен мужчина 1952 года рождения", - сообщил Кулемзин в телеграм-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило о неоднократных обстрелах во вторник снарядами калибром 155 миллиметров Куйбышевского района города со стороны украинских войск.
куйбышевский район
донецк
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При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадал мужчина
Кулемзин: при обстреле Куйбышевского района Донецка пострадал мужчина