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ВСУ потеряли до 175 военных на Южно-Донецком направлении
ВСУ потеряли до 175 военных на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 05.09.2023
ВСУ потеряли до 175 военных на Южно-Донецком направлении
Российские военнослужащие группировки "Восток" нанесли огневое поражение двум скоплениям живой силы противника и пресекли действия диверсионно-разведывательной... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T15:23
2023-09-05T15:23
2023-09-05T15:38
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Восток" нанесли огневое поражение двум скоплениям живой силы противника и пресекли действия диверсионно-разведывательной группы украинских военных на южнодонецком направлении, потери Киева составили до 175 солдат, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Потери противника составили до 175 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре автомобиля, а также два орудия: Д-20 и Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что подразделения группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении нанесли комплексное огневое поражение двум скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Угледара и Макаровки в ДНР.Кроме того, в районе Урожайного (также в ДНР) были пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.
донецкая народная республика
РИА Новости
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 175 военных на Южно-Донецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 175 военных на Южно-Донецком направлении