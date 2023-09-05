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ВСУ потеряли до 175 военных на Южно-Донецком направлении

ВСУ потеряли до 175 военных на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 05.09.2023

ВСУ потеряли до 175 военных на Южно-Донецком направлении

Российские военнослужащие группировки "Восток" нанесли огневое поражение двум скоплениям живой силы противника и пресекли действия диверсионно-разведывательной... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T15:23

2023-09-05T15:23

2023-09-05T15:38

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Восток" нанесли огневое поражение двум скоплениям живой силы противника и пресекли действия диверсионно-разведывательной группы украинских военных на южнодонецком направлении, потери Киева составили до 175 солдат, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Потери противника составили до 175 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре автомобиля, а также два орудия: Д-20 и Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что подразделения группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении нанесли комплексное огневое поражение двум скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Угледара и Макаровки в ДНР.Кроме того, в районе Урожайного (также в ДНР) были пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)