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В ЛНР задержали подозреваемую в покушении на экс-главу таможни - РИА Новости, 05.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:05 05.09.2023 (обновлено: 13:22 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/pokushenie-1894276546.html
В ЛНР задержали подозреваемую в покушении на экс-главу таможни
В ЛНР задержали подозреваемую в покушении на экс-главу таможни - РИА Новости, 05.09.2023
В ЛНР задержали подозреваемую в покушении на экс-главу таможни
Уголовное дело возбуждено после покушения на убийство бывшего председателя таможенного комитета ЛНР Юрия Афанасьевского, он и его ребенок находятся в больнице,... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T13:05
2023-09-05T13:22
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ситуация в днр и лнр
происшествия
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после покушения на убийство бывшего председателя таможенного комитета ЛНР Юрия Афанасьевского, он и его ребенок находятся в больнице, сообщили в пресс-службе СК РФ."Расследуется уголовное дело по признакам преступления… "покушение на убийство", "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств", - сказали в ведомстве. Также в Следственном комитете добавили, что мужчина и его сын получили множественные травмы. В настоящее время они находятся в медицинском учреждении, их жизни и здоровью угрозы нет.Следствием установлено, что 3 сентября жительница республиканской столицы передала бывшему председателю государственного таможенного комитета ЛНР мобильный телефон со взрывчатым устройством, которое было приведено в действие после активации телефона. "В настоящее время злоумышленница задержана, она уже дала признательные показания", - сказали в СК РФ. Все причастные к преступлению устанавливаются.
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луганская народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР, Происшествия
В ЛНР задержали подозреваемую в покушении на экс-главу таможни

В ЛНР задержали женщину, передавшую бомбу экс-главе таможни Афанасьевскому

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после покушения на убийство бывшего председателя таможенного комитета ЛНР Юрия Афанасьевского, он и его ребенок находятся в больнице, сообщили в пресс-службе СК РФ.
"Расследуется уголовное дело по признакам преступления… "покушение на убийство", "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств", - сказали в ведомстве. Также в Следственном комитете добавили, что мужчина и его сын получили множественные травмы. В настоящее время они находятся в медицинском учреждении, их жизни и здоровью угрозы нет.
Следствием установлено, что 3 сентября жительница республиканской столицы передала бывшему председателю государственного таможенного комитета ЛНР мобильный телефон со взрывчатым устройством, которое было приведено в действие после активации телефона. "В настоящее время злоумышленница задержана, она уже дала признательные показания", - сказали в СК РФ. Все причастные к преступлению устанавливаются.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Ситуация в ДНР и ЛНРПроисшествия
 
 
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