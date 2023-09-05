https://ria.ru/20230905/pogoda-1894220440.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 05.09.2023
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Переменная облачность, без осадков и до плюс 23 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T08:09
2023-09-05T08:09
2023-09-05T08:09
общество
москва
михаил леус
центр "фобос"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/128750/39/1287503977_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_80102e85a0e92a08ac2c7853a1da3101.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 23 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что сегодня столица будет находится под влиянием восточной периферии антициклона. "В регионе переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха составит плюс 21-23 градуса, на территории области - от плюс 19 до плюс 24 градусов", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет дуть западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать, к вечеру барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20230901/osen-1893726916.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/128750/39/1287503977_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_7f21a8d39edc6cd1fd8350690892079e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, михаил леус, центр "фобос"
Общество, Москва, Михаил Леус, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Леус: без осадков и до 23 градусов тепла ожидается в Москве во вторник
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 23 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик отметил, что сегодня столица будет находится под влиянием восточной периферии антициклона.
«
"В регионе переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха составит плюс 21-23 градуса, на территории области - от плюс 19 до плюс 24 градусов", - сказал Леус.
Специалист отметил, что ветер будет дуть западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать, к вечеру барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.
Синоптик рассказал, когда в Россию придет метеорологическая осень