https://ria.ru/20230905/pogoda-1894220440.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 05.09.2023

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Переменная облачность, без осадков и до плюс 23 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T08:09

2023-09-05T08:09

2023-09-05T08:09

общество

москва

михаил леус

центр "фобос"

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 23 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что сегодня столица будет находится под влиянием восточной периферии антициклона. "В регионе переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха составит плюс 21-23 градуса, на территории области - от плюс 19 до плюс 24 градусов", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет дуть западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать, к вечеру барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20230901/osen-1893726916.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, михаил леус, центр "фобос"