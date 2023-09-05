https://ria.ru/20230905/poezda-1894226028.html

РЖД назначили дополнительные поезда на сентябрь

РЖД назначили дополнительные поезда на сентябрь - РИА Новости, 05.09.2023

РЖД назначили дополнительные поезда на сентябрь

РЖД назначили свыше 1 тысячи дополнительных поездов на сентябрь, из них более 600 на черноморские курорты, сообщила компания в Telegram-канале. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T09:21

2023-09-05T09:21

2023-09-05T09:23

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. РЖД назначили свыше 1 тысячи дополнительных поездов на сентябрь, из них более 600 на черноморские курорты, сообщила компания в Telegram-канале. "Назначили свыше 1 тысячи дополнительных поездов на сентябрь. Более 600 из них - в сообщении с черноморскими курортами, в том числе: с Адлером - 220, с Анапой - 170, с Новороссийском - 140", - говорится в сообщении.Дополнительные поезда также будут ходить между Санкт-Петербургом и Архангельском, Самарой и Минском, Иркутском и Северобайкальском, Москвой и Ейском."Всего на отпускной сезон, начиная с мая, уже назначили около 4,5 тысячи дополнительных поездов. И эту работу продолжаем", - пишет компания.В поездах южных направлений отправлением с 1 мая по 30 сентября предложили пассажирам 14 миллиона мест (+7% к аналогичному периоду 2022 года).Кроме того, продлевается до конца сентября курсирование ряда сезонных поездов: №589/590 Москва – Новороссийск, №459/460 Тамбов – Адлер, №455/456 Новороссийск – Челябинск, №227/228 Санкт-Петербург – Новороссийск, №503/504 Уфа – Анапа и других.

https://ria.ru/20230829/rzhd-1892817450.html

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адлер, анапа, ржд, новости - туризм, россия