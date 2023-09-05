Рейтинг@Mail.ru
РЖД назначили дополнительные поезда на сентябрь - РИА Новости, 05.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
09:21 05.09.2023 (обновлено: 09:23 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/poezda-1894226028.html
РЖД назначили дополнительные поезда на сентябрь
РЖД назначили дополнительные поезда на сентябрь - РИА Новости, 05.09.2023
РЖД назначили дополнительные поезда на сентябрь
РЖД назначили свыше 1 тысячи дополнительных поездов на сентябрь, из них более 600 на черноморские курорты, сообщила компания в Telegram-канале. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T09:21
2023-09-05T09:23
туризм
адлер
анапа
ржд
новости - туризм
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856254566_0:129:3182:1919_1920x0_80_0_0_b2cfe2496dcfa06ae76c6e3e377941bf.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. РЖД назначили свыше 1 тысячи дополнительных поездов на сентябрь, из них более 600 на черноморские курорты, сообщила компания в Telegram-канале. "Назначили свыше 1 тысячи дополнительных поездов на сентябрь. Более 600 из них - в сообщении с черноморскими курортами, в том числе: с Адлером - 220, с Анапой - 170, с Новороссийском - 140", - говорится в сообщении.Дополнительные поезда также будут ходить между Санкт-Петербургом и Архангельском, Самарой и Минском, Иркутском и Северобайкальском, Москвой и Ейском."Всего на отпускной сезон, начиная с мая, уже назначили около 4,5 тысячи дополнительных поездов. И эту работу продолжаем", - пишет компания.В поездах южных направлений отправлением с 1 мая по 30 сентября предложили пассажирам 14 миллиона мест (+7% к аналогичному периоду 2022 года).Кроме того, продлевается до конца сентября курсирование ряда сезонных поездов: №589/590 Москва – Новороссийск, №459/460 Тамбов – Адлер, №455/456 Новороссийск – Челябинск, №227/228 Санкт-Петербург – Новороссийск, №503/504 Уфа – Анапа и других.
https://ria.ru/20230829/rzhd-1892817450.html
адлер
анапа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856254566_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_b273b15e65b22452ed5677b04f9cf92c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
адлер, анапа, ржд, новости - туризм, россия
Туризм, Адлер, Анапа, РЖД, Новости - Туризм, Россия
РЖД назначили дополнительные поезда на сентябрь

РЖД назначили более тысячи дополнительных поездов на сентябрь

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМашинист поезда дальнего следования
Машинист поезда дальнего следования - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Машинист поезда дальнего следования. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. РЖД назначили свыше 1 тысячи дополнительных поездов на сентябрь, из них более 600 на черноморские курорты, сообщила компания в Telegram-канале.
«
"Назначили свыше 1 тысячи дополнительных поездов на сентябрь. Более 600 из них - в сообщении с черноморскими курортами, в том числе: с Адлером - 220, с Анапой - 170, с Новороссийском - 140", - говорится в сообщении.
Дополнительные поезда также будут ходить между Санкт-Петербургом и Архангельском, Самарой и Минском, Иркутском и Северобайкальском, Москвой и Ейском.
«
"Всего на отпускной сезон, начиная с мая, уже назначили около 4,5 тысячи дополнительных поездов. И эту работу продолжаем", - пишет компания.
В поездах южных направлений отправлением с 1 мая по 30 сентября предложили пассажирам 14 миллиона мест (+7% к аналогичному периоду 2022 года).
Кроме того, продлевается до конца сентября курсирование ряда сезонных поездов: №589/590 Москва – Новороссийск, №459/460 Тамбов – Адлер, №455/456 Новороссийск – Челябинск, №227/228 Санкт-Петербург – Новороссийск, №503/504 Уфа – Анапа и других.
Пассажирский поезд - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
РЖД рассказали о новых правилах в поездах с сентября
29 августа, 08:41
 
ТуризмАдлерАнапаРЖДНовости - ТуризмРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала