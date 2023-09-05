https://ria.ru/20230905/podderzhka-1894370106.html

Приангарье внедрит проекты поддержки детей в трудной жизненной ситуации

Приангарье внедрит проекты поддержки детей в трудной жизненной ситуации - РИА Новости, 05.09.2023

Приангарье внедрит проекты поддержки детей в трудной жизненной ситуации

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включает Приангарье в число пилотных регионов, где на гранты внедряются новые проекты, которые... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T17:54

2023-09-05T17:54

2023-09-05T17:54

иркутская область

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 5 сен - РИА Новости. Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включает Приангарье в число пилотных регионов, где на гранты внедряются новые проекты, которые затем тиражируются на всю страну, сообщил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Делегация Иркутской области во главе с губернатором Игорем Кобзевым принимает участие в V Форуме социальных инноваций регионов. Форум проходит в Москве с 5 по 8 сентября. Его главные темы - "Социальные преобразования", "Здоровое общество", "Социальная инфраструктура", "Кадровое обеспечение" "Институты развития", "Цифровая среда". В рамках форума Игорь Кобзев и руководитель Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина Гордеева подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает консолидацию усилий при оказании помощи семьям с детьми. "Иркутская область взаимодействует с Фондом в рамках грантовой поддержки. Опыт работы и результаты, которые мы получаем от реализации совместных проектов, заслуживают признания. Фонд доверяет нам внедрение самых передовых идей и технологий, включает Приангарье в число пилотных регионов, на базе которых проекты проходят "обкатку", а уже после тиражируются на всю страну", - сообщил Игорь Кобзев. Правительство Иркутской области работает с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с 2010 года. За это время в регионе реализовано две программы и 11 комплексов мер, направленных на развитие инфраструктуры служб помощи семьям с детьми уязвимых категорий населения. Общая сумма грантов, полученных Приангарьем на реализацию данных проектов, составляет более 217 миллионов рублей.

https://ria.ru/20230809/priangare-1889105002.html

https://ria.ru/20230901/obrazovanie-1893712180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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игорь кобзев