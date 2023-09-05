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На Украине раскрыли схему перепродажи военной амуниции
На Украине раскрыли схему перепродажи военной амуниции - РИА Новости, 05.09.2023
На Украине раскрыли схему перепродажи военной амуниции
Госбюро расследований (ГБР) Украины разоблачило схему хищения и перепродажи военной амуниции через интернет-платформу, в махинациях замешаны украинские военные. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T14:01
2023-09-05T14:01
2023-09-05T14:01
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) Украины разоблачило схему хищения и перепродажи военной амуниции через интернет-платформу, в махинациях замешаны украинские военные. "Работники ГБР обнаружили противоправную схему продажи имущества ВСУ через известную интернет-платформу. Злоумышленники продавали термобелье, военную форму и обувь, саперные лопатки, военные фляги и тому подобное. На этикетках было указано "Собственность ВСУ. Не для продажи". Правонарушители развернули свою деятельность в городе Каменец-Подольском Хмельницкой области", - сообщили в ГБР.По информации ведомства, в схеме участвовали минимум двое военнослужащих и трое гражданских лиц. "Военные похищали имущество, а гражданские его сбывали. Также фигуранты принимали "заказы" от граждан и подыскивали соответствующее военное имущество на продажу. Полученные деньги делили между собой", - отметили в ГБР. Правоохранители устанавливают сумму ущерба, нанесенного государству. В Госбюро расследований отметили, что предварительная квалификация преступления – "похищение и присвоение военного имущества". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
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вооруженные силы украины, украина, каменец-подольский, в мире
Вооруженные силы Украины, Украина, Каменец-Подольский, В мире
На Украине раскрыли схему перепродажи военной амуниции
ГБР Украины раскрыло схему перепродажи военной амуниции через интернет-платформу