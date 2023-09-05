https://ria.ru/20230905/peregovory-1894343405.html

На Западе стало неприлично говорить о мире на Украине, заявили в Швейцарии

На Западе стало неприлично говорить о мире на Украине, заявили в Швейцарии - РИА Новости, 05.09.2023

На Западе стало неприлично говорить о мире на Украине, заявили в Швейцарии

Говорить о мирном решении конфликта на Украине стало "почти неприличным" на Западе, однако переговоры о мире необходимо начинать уже сейчас, считает... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T16:58

2023-09-05T16:58

2023-09-05T16:59

россия

украина

москва

сергей лавров

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Говорить о мирном решении конфликта на Украине стало "почти неприличным" на Западе, однако переговоры о мире необходимо начинать уже сейчас, считает политический журналист швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung Бенедикт Нефф. "Призывать к миру (в военном конфликте на Украине) на Западе стало почти неприлично. Большинство политиков избегают этого термина. Тот, кто хочет мира, считается в лучшем случае наивным, в худшем - путинистом", - пишет журналист. По его словам, представители западного истеблишмента, почти все из которых являются сторонниками Украины, считают, что нужно лишь тщательно обеспечить Украину оружием, а все остальное рано или поздно встанет на свои места благодаря "героическому боевому духу украинцев". Нефф обращает внимание на то, что Запад называет конфликт на Украине "своей войной", при этом лишь спонсируя и тренируя украинских солдат, но "ни на секунду не задумывается о том, чтобы подвергать опасности жизни собственных граждан". По мнению журналиста, складывается впечатление, что конфликт будет продолжаться до тех пор, пока Украина не исчерпает свои ресурсы, пока "огромное количество крови" украинских солдат, пролитой из-за продвижения или отступления на фронте на несколько километров, не начнет казаться "гротескным". "Наверное, наступит момент, когда будет сделан критический расчет между землей и жизнью: чего стоит земля, если люди, которые могли ее населять, погибли? Тогда наступит время переговоров", - считает журналист. Нефф отмечает, что рассмотреть возможность проведения переговоров следует уже сегодня, не дожидаясь, когда подобный сценарий произойдет на самом деле. "В какой-то момент оружие на Украине замолчит. Почему бы не поговорить об этом? Только циников может интересовать многолетняя бойня", - добавляет журналист. При этом автор статьи указывает на то, что считает российскую сторону виноватой в конфликте, и ему понятно желание Украины полностью сохранить территорию. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230904/peregovory-1894189711.html

https://ria.ru/20230905/ukraina-1894279241.html

https://ria.ru/20230828/peregovory-1892702917.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, москва, сергей лавров, дмитрий песков, нато