https://ria.ru/20230905/peregovory-1894212533.html

Детали переговоров Путина и Эрдогана донесут до Запада, сообщил источник

Детали переговоров Путина и Эрдогана донесут до Запада, сообщил источник - РИА Новости, 05.09.2023

Детали переговоров Путина и Эрдогана донесут до Запада, сообщил источник

Детали переговоров президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина по зерновой сделке в Сочи будут донесены до Запада по дипломатическим... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T04:59

2023-09-05T04:59

2023-09-05T05:19

турция

россия

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

в мире

сочи

зерновая сделка

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АНКАРА, 5 сен — РИА Новости. Детали переговоров президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина по зерновой сделке в Сочи будут донесены до Запада по дипломатическим каналам, при этом турецкая сторона будет продолжать усилия по возобновлению работы черноморской зерновой инициативы, сообщил РИА Новости источник в турецкой техделегации, участвующий в переговорах по зерновой сделке.Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган встретились в понедельник в Сочи. Это была их первая личная встреча после почти годичного перерыва. Президенты обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам."Безусловно, будут донесены с нашей стороны. Мы не будем сидеть сложа руки, будем продолжать работу чтобы те пункты, нового пакета предложений, о которых говорил господин президент (Тайип Эрдоган), были реализованы. Возобновление зерновой сделки для нас приоритет", — сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о том, намерена ли Анкара проинформировать западных партнеров по деталям переговоров лидеров Турции и России по зерновой сделке.Россия будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности, заявил в понедельник президент Путин. Глава государства отметил, что со своей стороны Россия, несмотря на всей препоны, намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения, способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельхозотрасли.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны России.

https://ria.ru/20230904/peregovory-1894199740.html

https://ria.ru/20230904/interesy-1894196255.html

турция

россия

сочи

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турция, россия, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, в мире, сочи, зерновая сделка