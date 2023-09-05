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В Венгрии начали строить новый энергоблок АЭС "Пакш"

В Венгрии начали строить новый энергоблок АЭС "Пакш" - РИА Новости, 05.09.2023

В Венгрии начали строить новый энергоблок АЭС "Пакш"

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил о начале работ по строительству шестого энергоблока венгерской АЭС "Пакш", об этом сообщил представитель правительства... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T14:10

2023-09-05T14:10

2023-09-05T14:15

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил о начале работ по строительству шестого энергоблока венгерской АЭС "Пакш", об этом сообщил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в социальной сети Х (ранее Twitter). "Министр иностранных дел Сийярто объявил о важной вехе в расширении АЭС "Пакш". Начались земляные работы для будущего шестого энергоблока, что стало первым шагом в подготовке к строительству", - написал Ковач. По его словам, несмотря на ряд существующих проблем, конечная цель проекта - к 2030 году увеличить ядерный потенциал Венгрии с 2000 до 4400 мегаватт - остается реалистичной. В настоящее время единственная в Венгрии атомная электростанция "Пакш" вырабатывает на четырех энергоблоках почти половину электроэнергии, необходимой стране. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Благодаря вводу в эксплуатацию двух новых блоков АЭС эта доля, как ожидается, удвоится.

https://ria.ru/20230901/territorii-1893669343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, венгрия, россия, петер сийярто, золтан ковач, аэс "пакш"