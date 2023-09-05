В Венгрии начали строить новый энергоблок АЭС "Пакш"
В МИД Венгрии объявили о начале строительства шестого энергоблока АЭС "Пакш"
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"
Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил о начале работ по строительству шестого энергоблока венгерской АЭС "Пакш", об этом сообщил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в социальной сети Х (ранее Twitter).
"Министр иностранных дел Сийярто объявил о важной вехе в расширении АЭС "Пакш". Начались земляные работы для будущего шестого энергоблока, что стало первым шагом в подготовке к строительству", - написал Ковач.
По его словам, несмотря на ряд существующих проблем, конечная цель проекта - к 2030 году увеличить ядерный потенциал Венгрии с 2000 до 4400 мегаватт - остается реалистичной.
В настоящее время единственная в Венгрии атомная электростанция "Пакш" вырабатывает на четырех энергоблоках почти половину электроэнергии, необходимой стране. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Благодаря вводу в эксплуатацию двух новых блоков АЭС эта доля, как ожидается, удвоится.