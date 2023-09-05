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В Венгрии начали строить новый энергоблок АЭС "Пакш" - РИА Новости, 05.09.2023
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14:10 05.09.2023 (обновлено: 14:15 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/paksh-1894293346.html
В Венгрии начали строить новый энергоблок АЭС "Пакш"
В Венгрии начали строить новый энергоблок АЭС "Пакш" - РИА Новости, 05.09.2023
В Венгрии начали строить новый энергоблок АЭС "Пакш"
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил о начале работ по строительству шестого энергоблока венгерской АЭС "Пакш", об этом сообщил представитель правительства... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T14:10
2023-09-05T14:15
в мире
венгрия
россия
петер сийярто
золтан ковач
аэс "пакш"
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил о начале работ по строительству шестого энергоблока венгерской АЭС "Пакш", об этом сообщил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в социальной сети Х (ранее Twitter). "Министр иностранных дел Сийярто объявил о важной вехе в расширении АЭС "Пакш". Начались земляные работы для будущего шестого энергоблока, что стало первым шагом в подготовке к строительству", - написал Ковач. По его словам, несмотря на ряд существующих проблем, конечная цель проекта - к 2030 году увеличить ядерный потенциал Венгрии с 2000 до 4400 мегаватт - остается реалистичной. В настоящее время единственная в Венгрии атомная электростанция "Пакш" вырабатывает на четырех энергоблоках почти половину электроэнергии, необходимой стране. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Благодаря вводу в эксплуатацию двух новых блоков АЭС эта доля, как ожидается, удвоится.
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в мире, венгрия, россия, петер сийярто, золтан ковач, аэс "пакш"
В мире, Венгрия, Россия, Петер Сийярто, Золтан Ковач, АЭС "Пакш"
В Венгрии начали строить новый энергоблок АЭС "Пакш"

В МИД Венгрии объявили о начале строительства шестого энергоблока АЭС "Пакш"

© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"
Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил о начале работ по строительству шестого энергоблока венгерской АЭС "Пакш", об этом сообщил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в социальной сети Х (ранее Twitter).
"Министр иностранных дел Сийярто объявил о важной вехе в расширении АЭС "Пакш". Начались земляные работы для будущего шестого энергоблока, что стало первым шагом в подготовке к строительству", - написал Ковач.
По его словам, несмотря на ряд существующих проблем, конечная цель проекта - к 2030 году увеличить ядерный потенциал Венгрии с 2000 до 4400 мегаватт - остается реалистичной.
В настоящее время единственная в Венгрии атомная электростанция "Пакш" вырабатывает на четырех энергоблоках почти половину электроэнергии, необходимой стране. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Благодаря вводу в эксплуатацию двух новых блоков АЭС эта доля, как ожидается, удвоится.
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В миреВенгрияРоссияПетер СийяртоЗолтан КовачАЭС "Пакш"
 
 
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