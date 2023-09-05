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МИД России предостерег США от возвращения ядерного оружия в Британию
МИД России предостерег США от возвращения ядерного оружия в Британию - РИА Новости, 05.09.2023
МИД России предостерег США от возвращения ядерного оружия в Британию
Россия воспримет как шаг к эскалации возможное возвращение американского ядерного оружия на территорию Великобритании, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T14:38
2023-09-05T14:38
2023-09-05T14:38
в мире
сша
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мария захарова
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Россия воспримет как шаг к эскалации возможное возвращение американского ядерного оружия на территорию Великобритании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Ранее СМИ со ссылкой на отчет Федерации американских ученых сообщили, что анализ проекта бюджета ВВС США свидетельствует о том, что военно-воздушные силы США могут вернуть свои ядерные вооружения на территорию Британии. При этом в Федерации допустили, что решение разместить ядерные арсеналы в Британии еще не принято в Вашингтоне. "Если этот шаг будет реализован, нами он будет воспринят как эскалация, как эскалационный шаг, который ведет ровно в противоположном направлении от решения насущной задачи вывода всех ядерных вооружений США из стран Европы", - сказала Захарова. Тактическое ядерное оружие США находилось в Великобритании с 1954 по 2008 годы.
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в мире, сша, россия, великобритания, мария захарова
В мире, США, Россия, Великобритания, Мария Захарова
МИД России предостерег США от возвращения ядерного оружия в Британию
Захарова: РФ расценит возврат ядерного оружия США в Британию как шаг к эскалации