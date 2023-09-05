https://ria.ru/20230905/oon-1894399630.html

ООН продолжит содействовать экспорту продуктов из России и с Украины

ООН продолжит содействовать экспорту продуктов из России и с Украины - РИА Новости, 05.09.2023

ООН продолжит содействовать экспорту продуктов из России и с Украины

ООН продолжит делать все, что в ее силах, для содействия экспорту продовольствия и удобрений из РФ и с Украины, заявил на брифинге заместитель официального... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T19:56

2023-09-05T19:56

2023-09-05T19:56

россия

украина

фархан хак

оон

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ООН, 5 сен - РИА Новости. ООН продолжит делать все, что в ее силах, для содействия экспорту продовольствия и удобрений из РФ и с Украины, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека Фархан Хак. "Мы продолжим делать все, что в наших силах, для того, чтобы доставить украинское и российское продовольствие и зерно на рынки", - сказал Хак. По его словам, ООН продолжит вести дискуссии, чтобы добиться возобновления действия черноморской зерновой инициативы.

https://ria.ru/20230904/berbok-1894127752.html

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россия, украина, фархан хак, оон