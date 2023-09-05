https://ria.ru/20230905/oon-1894399630.html
ООН продолжит содействовать экспорту продуктов из России и с Украины
ООН продолжит содействовать экспорту продуктов из России и с Украины - РИА Новости, 05.09.2023
ООН продолжит содействовать экспорту продуктов из России и с Украины
ООН продолжит делать все, что в ее силах, для содействия экспорту продовольствия и удобрений из РФ и с Украины, заявил на брифинге заместитель официального... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T19:56
2023-09-05T19:56
2023-09-05T19:56
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фархан хак
оон
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ООН, 5 сен - РИА Новости. ООН продолжит делать все, что в ее силах, для содействия экспорту продовольствия и удобрений из РФ и с Украины, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека Фархан Хак. "Мы продолжим делать все, что в наших силах, для того, чтобы доставить украинское и российское продовольствие и зерно на рынки", - сказал Хак. По его словам, ООН продолжит вести дискуссии, чтобы добиться возобновления действия черноморской зерновой инициативы.
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россия, украина, фархан хак, оон
Россия, Украина, Фархан Хак, ООН
ООН продолжит содействовать экспорту продуктов из России и с Украины
Хак: ООН продолжит делать все для экспорта продуктов из РФ и с Украины
ООН, 5 сен - РИА Новости. ООН продолжит делать все, что в ее силах, для содействия экспорту продовольствия и удобрений из РФ и с Украины, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.
"Мы продолжим делать все, что в наших силах, для того, чтобы доставить украинское и российское продовольствие и зерно на рынки", - сказал Хак.
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По его словам, ООН продолжит вести дискуссии, чтобы добиться возобновления действия черноморской зерновой инициативы.