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ООН продолжит содействовать экспорту продуктов из России и с Украины - РИА Новости, 05.09.2023
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19:56 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/oon-1894399630.html
ООН продолжит содействовать экспорту продуктов из России и с Украины
ООН продолжит содействовать экспорту продуктов из России и с Украины - РИА Новости, 05.09.2023
ООН продолжит содействовать экспорту продуктов из России и с Украины
ООН продолжит делать все, что в ее силах, для содействия экспорту продовольствия и удобрений из РФ и с Украины, заявил на брифинге заместитель официального... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T19:56
2023-09-05T19:56
россия
украина
фархан хак
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ООН, 5 сен - РИА Новости. ООН продолжит делать все, что в ее силах, для содействия экспорту продовольствия и удобрений из РФ и с Украины, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека Фархан Хак. "Мы продолжим делать все, что в наших силах, для того, чтобы доставить украинское и российское продовольствие и зерно на рынки", - сказал Хак. По его словам, ООН продолжит вести дискуссии, чтобы добиться возобновления действия черноморской зерновой инициативы.
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россия, украина, фархан хак, оон
Россия, Украина, Фархан Хак, ООН
ООН продолжит содействовать экспорту продуктов из России и с Украины

Хак: ООН продолжит делать все для экспорта продуктов из РФ и с Украины

© AP Photo / Angela WeissЛоготип ООН
Логотип ООН - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип ООН. Архивное фото
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ООН, 5 сен - РИА Новости. ООН продолжит делать все, что в ее силах, для содействия экспорту продовольствия и удобрений из РФ и с Украины, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.
"Мы продолжим делать все, что в наших силах, для того, чтобы доставить украинское и российское продовольствие и зерно на рынки", - сказал Хак.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время совместной пресс-конференции с румынской коллегой Луминицей Одобеску, 4 сентября 2023 года - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
"Кокаиновое зерно": Бербок снова оговорилась, говоря об Украине
4 сентября, 16:40
По его словам, ООН продолжит вести дискуссии, чтобы добиться возобновления действия черноморской зерновой инициативы.
 
РоссияУкраинаФархан ХакООН
 
 
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