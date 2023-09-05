https://ria.ru/20230905/obysk-1894220600.html

И.о. мэра Чернигова заявил об обысках СБУ у себя дома

И.о. мэра Чернигова заявил об обысках СБУ у себя дома - РИА Новости, 05.09.2023

И.о. мэра Чернигова заявил об обысках СБУ у себя дома

Исполняющий обязанности мэра украинского Чернигова Александр Ломако написал в своем телеграм-канале, что сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обыском РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T08:20

2023-09-05T08:20

2023-09-05T08:20

украина

чернигов

служба безопасности украины

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Исполняющий обязанности мэра украинского Чернигова Александр Ломако написал в своем телеграм-канале, что сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обыском к нему в квартиру. "У меня дома обыски. Сейчас. Пока собирал детей в школу, ко мне пришла группа представителей СБУ. Будут обыскивать квартиру… Что будут искать: видимо трансформатор, который Чернигов купил, чтобы спастись зимой после обстрелов энергосистемы города", - написал Ломако. По его словам, на 8.00 (совпадает с мск) было запланировано совещание по вопросам жизнедеятельности города. "Уважаемые коллеги, совещания не будет - сегодня центр начинает политический шоу-сезон. Цирк абсурда", - добавил Ломако.

https://ria.ru/20230822/obyski-1891561666.html

украина

чернигов

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, чернигов, служба безопасности украины