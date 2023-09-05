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И.о. мэра Чернигова заявил об обысках СБУ у себя дома - РИА Новости, 05.09.2023
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08:20 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/obysk-1894220600.html
И.о. мэра Чернигова заявил об обысках СБУ у себя дома
И.о. мэра Чернигова заявил об обысках СБУ у себя дома - РИА Новости, 05.09.2023
И.о. мэра Чернигова заявил об обысках СБУ у себя дома
Исполняющий обязанности мэра украинского Чернигова Александр Ломако написал в своем телеграм-канале, что сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обыском РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T08:20
2023-09-05T08:20
украина
чернигов
служба безопасности украины
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Исполняющий обязанности мэра украинского Чернигова Александр Ломако написал в своем телеграм-канале, что сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обыском к нему в квартиру. "У меня дома обыски. Сейчас. Пока собирал детей в школу, ко мне пришла группа представителей СБУ. Будут обыскивать квартиру… Что будут искать: видимо трансформатор, который Чернигов купил, чтобы спастись зимой после обстрелов энергосистемы города", - написал Ломако. По его словам, на 8.00 (совпадает с мск) было запланировано совещание по вопросам жизнедеятельности города. "Уважаемые коллеги, совещания не будет - сегодня центр начинает политический шоу-сезон. Цирк абсурда", - добавил Ломако.
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украина, чернигов, служба безопасности украины
Украина, Чернигов, Служба безопасности Украины
И.о. мэра Чернигова заявил об обысках СБУ у себя дома

И.о. мэра Чернигова Ломако заявил, что СБУ пришла к нему в квартиру с обыском

© Фото : СБУПроверки СБУ
Проверки СБУ - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Фото : СБУ
Проверки СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Исполняющий обязанности мэра украинского Чернигова Александр Ломако написал в своем телеграм-канале, что сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обыском к нему в квартиру.
"У меня дома обыски. Сейчас. Пока собирал детей в школу, ко мне пришла группа представителей СБУ. Будут обыскивать квартиру… Что будут искать: видимо трансформатор, который Чернигов купил, чтобы спастись зимой после обстрелов энергосистемы города", - написал Ломако.
По его словам, на 8.00 (совпадает с мск) было запланировано совещание по вопросам жизнедеятельности города.
"Уважаемые коллеги, совещания не будет - сегодня центр начинает политический шоу-сезон. Цирк абсурда", - добавил Ломако.
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