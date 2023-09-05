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СМИ: Эрдоган обсудит с правительством Турции переговоры по зерновой сделке - РИА Новости, 05.09.2023
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05:08 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/obsuzhdenie-1894213291.html
СМИ: Эрдоган обсудит с правительством Турции переговоры по зерновой сделке
СМИ: Эрдоган обсудит с правительством Турции переговоры по зерновой сделке - РИА Новости, 05.09.2023
СМИ: Эрдоган обсудит с правительством Турции переговоры по зерновой сделке
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит во вторник с кабмином результаты переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи по зерновой сделке и... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T05:08
2023-09-05T05:08
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
оон
зерновая сделка
в мире
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АНКАРА, 5 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит во вторник с кабмином результаты переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи по зерновой сделке и ситуации на Украине, передал гостелеканал TRT Haber. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган встретились в понедельник в Сочи. Это была их первая личная встреча после почти годичного перерыва. Президенты обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам. "Последние события в российско-украинской войне, соглашение о зерновом коридоре, принятые решения по отношениям Анкара-Москва. Эти темы будут обсуждены на заседании кабмина во вторник после завершения визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию. На заседании будет дана всесторонняя оценка событиям, произошедшим в ходе сочинского визита. Будут обсуждены итоги встречи президента Эрдогана с президентом России Путиным", - передал телеканал. Уточняется, что интенсивная дипломатическая деятельность президента Эрдогана также будет включена в повестку дня заседания. "Девятого-десятого сентября Эрдоган примет участие в саммите лидеров "Большой двадцатки" в Индии. Затем он отправится в Соединенные Штаты Америки для участия в Генеральной Ассамблее ООН, которая пройдет 17-21 сентября. На обеих международных встречах Эрдоган встретится с мировыми лидерами", - уточняет телеканал.
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россия, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, оон, зерновая сделка, в мире
Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, ООН, Зерновая сделка, В мире
СМИ: Эрдоган обсудит с правительством Турции переговоры по зерновой сделке

TRT Haber: Эрдоган обсудит с кабмином переговоры с Путиным по зерновой сделке

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган после встречи в Сочи
Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган после встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган после встречи в Сочи. Архивное фото
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АНКАРА, 5 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит во вторник с кабмином результаты переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи по зерновой сделке и ситуации на Украине, передал гостелеканал TRT Haber.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган встретились в понедельник в Сочи. Это была их первая личная встреча после почти годичного перерыва. Президенты обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.
«
"Последние события в российско-украинской войне, соглашение о зерновом коридоре, принятые решения по отношениям Анкара-Москва. Эти темы будут обсуждены на заседании кабмина во вторник после завершения визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию. На заседании будет дана всесторонняя оценка событиям, произошедшим в ходе сочинского визита. Будут обсуждены итоги встречи президента Эрдогана с президентом России Путиным", - передал телеканал.
Уточняется, что интенсивная дипломатическая деятельность президента Эрдогана также будет включена в повестку дня заседания.
"Девятого-десятого сентября Эрдоган примет участие в саммите лидеров "Большой двадцатки" в Индии. Затем он отправится в Соединенные Штаты Америки для участия в Генеральной Ассамблее ООН, которая пройдет 17-21 сентября. На обеих международных встречах Эрдоган встретится с мировыми лидерами", - уточняет телеканал.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Детали переговоров Путина и Эрдогана донесут до Запада, сообщил источник
04:59
 
РоссияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинООНЗерновая сделкаВ мире
 
 
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