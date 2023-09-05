https://ria.ru/20230905/obsuzhdenie-1894213291.html

СМИ: Эрдоган обсудит с правительством Турции переговоры по зерновой сделке

СМИ: Эрдоган обсудит с правительством Турции переговоры по зерновой сделке - РИА Новости, 05.09.2023

СМИ: Эрдоган обсудит с правительством Турции переговоры по зерновой сделке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит во вторник с кабмином результаты переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи по зерновой сделке и... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T05:08

2023-09-05T05:08

2023-09-05T05:08

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турция

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

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зерновая сделка

в мире

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АНКАРА, 5 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит во вторник с кабмином результаты переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи по зерновой сделке и ситуации на Украине, передал гостелеканал TRT Haber. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган встретились в понедельник в Сочи. Это была их первая личная встреча после почти годичного перерыва. Президенты обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам. "Последние события в российско-украинской войне, соглашение о зерновом коридоре, принятые решения по отношениям Анкара-Москва. Эти темы будут обсуждены на заседании кабмина во вторник после завершения визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию. На заседании будет дана всесторонняя оценка событиям, произошедшим в ходе сочинского визита. Будут обсуждены итоги встречи президента Эрдогана с президентом России Путиным", - передал телеканал. Уточняется, что интенсивная дипломатическая деятельность президента Эрдогана также будет включена в повестку дня заседания. "Девятого-десятого сентября Эрдоган примет участие в саммите лидеров "Большой двадцатки" в Индии. Затем он отправится в Соединенные Штаты Америки для участия в Генеральной Ассамблее ООН, которая пройдет 17-21 сентября. На обеих международных встречах Эрдоган встретится с мировыми лидерами", - уточняет телеканал.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, оон, зерновая сделка, в мире