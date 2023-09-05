https://ria.ru/20230905/obsuzhdenie-1894213291.html
СМИ: Эрдоган обсудит с правительством Турции переговоры по зерновой сделке
СМИ: Эрдоган обсудит с правительством Турции переговоры по зерновой сделке - РИА Новости, 05.09.2023
СМИ: Эрдоган обсудит с правительством Турции переговоры по зерновой сделке
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит во вторник с кабмином результаты переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи по зерновой сделке и... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T05:08
2023-09-05T05:08
2023-09-05T05:08
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
оон
зерновая сделка
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894152726_0:89:3014:1785_1920x0_80_0_0_6eb612b9ac95ea5cf1a997af4aedaebf.jpg
АНКАРА, 5 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит во вторник с кабмином результаты переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи по зерновой сделке и ситуации на Украине, передал гостелеканал TRT Haber. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган встретились в понедельник в Сочи. Это была их первая личная встреча после почти годичного перерыва. Президенты обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам. "Последние события в российско-украинской войне, соглашение о зерновом коридоре, принятые решения по отношениям Анкара-Москва. Эти темы будут обсуждены на заседании кабмина во вторник после завершения визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию. На заседании будет дана всесторонняя оценка событиям, произошедшим в ходе сочинского визита. Будут обсуждены итоги встречи президента Эрдогана с президентом России Путиным", - передал телеканал. Уточняется, что интенсивная дипломатическая деятельность президента Эрдогана также будет включена в повестку дня заседания. "Девятого-десятого сентября Эрдоган примет участие в саммите лидеров "Большой двадцатки" в Индии. Затем он отправится в Соединенные Штаты Америки для участия в Генеральной Ассамблее ООН, которая пройдет 17-21 сентября. На обеих международных встречах Эрдоган встретится с мировыми лидерами", - уточняет телеканал.
https://ria.ru/20230905/peregovory-1894212533.html
россия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894152726_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_17008a5b902fd8c34f908411b6b2d3ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, оон, зерновая сделка, в мире
Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, ООН, Зерновая сделка, В мире
СМИ: Эрдоган обсудит с правительством Турции переговоры по зерновой сделке
TRT Haber: Эрдоган обсудит с кабмином переговоры с Путиным по зерновой сделке
АНКАРА, 5 сен – РИА Новости.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит во вторник с кабмином результаты переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи по зерновой сделке и ситуации на Украине, передал гостелеканал TRT Haber
.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган встретились в понедельник в Сочи. Это была их первая личная встреча после почти годичного перерыва. Президенты обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.
«
"Последние события в российско-украинской войне, соглашение о зерновом коридоре, принятые решения по отношениям Анкара-Москва. Эти темы будут обсуждены на заседании кабмина во вторник после завершения визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию. На заседании будет дана всесторонняя оценка событиям, произошедшим в ходе сочинского визита. Будут обсуждены итоги встречи президента Эрдогана с президентом России Путиным", - передал телеканал.
Уточняется, что интенсивная дипломатическая деятельность президента Эрдогана также будет включена в повестку дня заседания.
"Девятого-десятого сентября Эрдоган примет участие в саммите лидеров "Большой двадцатки" в Индии. Затем он отправится в Соединенные Штаты Америки для участия в Генеральной Ассамблее ООН, которая пройдет 17-21 сентября. На обеих международных встречах Эрдоган встретится с мировыми лидерами", - уточняет телеканал.
Детали переговоров Путина и Эрдогана донесут до Запада, сообщил источник