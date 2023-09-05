https://ria.ru/20230905/obstrely-1894204109.html

ВСУ за сутки 37 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 37 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 05.09.2023

ВСУ за сутки 37 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 37 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 110 различных боеприпасов, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T00:38

2023-09-05T00:38

2023-09-05T00:38

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

макеевка

сцкк

россия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887304688_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e92636cacb906d9950dcf8be03dec96f.jpg

ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 37 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 110 различных боеприпасов, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 37 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил 29 обстрелов из артиллерии 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском - четыре обстрела из артиллерии 122 миллиметров. На ясиноватском - три обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На светлодарском - один обстрел из РСЗО", - сообщает представительство. Отмечается, что всего украинские войска выпустили 110 различных боеприпасов. Обстрелы велись из РСЗО, артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра, в том числе с кассетной боевой частью. Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Мироновский, Горловка, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Мироновском, а также ранении 11 гражданских лиц, в том числе троих детей 2012, 2006, 2012 годов рождения, в Донецке, Макеевке и Мироновском. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 75 обстрелов.

https://ria.ru/20230904/bryansk-1894192416.html

донецкая народная республика

донецк

макеевка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, донецк, макеевка, сцкк, россия, происшествия