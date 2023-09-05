https://ria.ru/20230905/obstrely-1894204109.html
ВСУ за сутки 37 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 37 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 05.09.2023
ВСУ за сутки 37 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 37 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 110 различных боеприпасов, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T00:38
2023-09-05T00:38
2023-09-05T00:38
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
макеевка
сцкк
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происшествия
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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 37 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 110 различных боеприпасов, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 37 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил 29 обстрелов из артиллерии 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском - четыре обстрела из артиллерии 122 миллиметров. На ясиноватском - три обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На светлодарском - один обстрел из РСЗО", - сообщает представительство. Отмечается, что всего украинские войска выпустили 110 различных боеприпасов. Обстрелы велись из РСЗО, артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра, в том числе с кассетной боевой частью. Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Мироновский, Горловка, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Мироновском, а также ранении 11 гражданских лиц, в том числе троих детей 2012, 2006, 2012 годов рождения, в Донецке, Макеевке и Мироновском. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 75 обстрелов.
https://ria.ru/20230904/bryansk-1894192416.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Макеевка, СЦКК, Россия, Происшествия
ВСУ за сутки 37 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 37 раз обстреляли территорию ДНР