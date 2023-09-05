https://ria.ru/20230905/obstrel-1894407481.html

Украинские войска повторно атаковали детский сад в Донецке

Украинские войска повторно атаковали детский сад в Донецке - РИА Новости, 05.09.2023

Украинские войска повторно атаковали детский сад в Донецке

Украинские войска второй раз за вечер обстреляли детский сад №191 в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T20:50

2023-09-05T20:50

2023-09-05T20:58

специальная военная операция на украине

донецк

происшествия

куйбышевский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Украинские войска второй раз за вечер обстреляли детский сад №191 в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.Ранее Кулемзин заявил, что украинский снаряд попал в здания детских садов №191 и №364 в Куйбышевском районе города."При вражеском обстреле Куйбышевского района произошло повторное прямое попадание снаряда в детский сад №191", - написал мэр в телеграм-канале.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило о неоднократных обстрелах во вторник снарядами калибром 155 миллиметров Куйбышевского района города со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20230904/ukraina-1893640006.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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донецк, происшествия, куйбышевский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)