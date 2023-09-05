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Украинские войска повторно атаковали детский сад в Донецке - РИА Новости, 05.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:50 05.09.2023 (обновлено: 20:58 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/obstrel-1894407481.html
Украинские войска повторно атаковали детский сад в Донецке
Украинские войска повторно атаковали детский сад в Донецке - РИА Новости, 05.09.2023
Украинские войска повторно атаковали детский сад в Донецке
Украинские войска второй раз за вечер обстреляли детский сад №191 в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T20:50
2023-09-05T20:58
специальная военная операция на украине
донецк
происшествия
куйбышевский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Украинские войска второй раз за вечер обстреляли детский сад №191 в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.Ранее Кулемзин заявил, что украинский снаряд попал в здания детских садов №191 и №364 в Куйбышевском районе города."При вражеском обстреле Куйбышевского района произошло повторное прямое попадание снаряда в детский сад №191", - написал мэр в телеграм-канале.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило о неоднократных обстрелах во вторник снарядами калибром 155 миллиметров Куйбышевского района города со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20230904/ukraina-1893640006.html
донецк
куйбышевский район
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донецк, происшествия, куйбышевский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Происшествия, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
Украинские войска повторно атаковали детский сад в Донецке

Кулемзин: ВСУ повторно обстреляли детсад в Донецке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Украинские войска второй раз за вечер обстреляли детский сад №191 в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
Ранее Кулемзин заявил, что украинский снаряд попал в здания детских садов №191 и №364 в Куйбышевском районе города.
"При вражеском обстреле Куйбышевского района произошло повторное прямое попадание снаряда в детский сад №191", - написал мэр в телеграм-канале.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило о неоднократных обстрелах во вторник снарядами калибром 155 миллиметров Куйбышевского района города со стороны украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПроисшествияКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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