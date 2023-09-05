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ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по Ясиноватскому району - РИА Новости, 05.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:21 05.09.2023 (обновлено: 20:28 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/obstrel-1894404097.html
ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по Ясиноватскому району
ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по Ясиноватскому району - РИА Новости, 05.09.2023
ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по Ясиноватскому району
Украинские войска в 19.48 выпустили еще четыре кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T20:21
2023-09-05T20:28
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
донецк
украина
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Украинские войска в 19.48 выпустили еще четыре кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.48 - населенный пункт Семёновка - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Представительство также добавило, что с 19.35 по 19.50 украинские войска выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка, а Киевский - в северной. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Кировский район находится в юго-западной части Донецка. Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С того момента, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230904/ukraina-1893640006.html
https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html
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донецкая народная республика, сцкк, донецк, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Донецк, Украина, Происшествия
ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по Ясиноватскому району

СЦКК: ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по Ясиноватскому району

© Фото : ДНР в СЦКК/TelegramПоследствия детонации неразорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса
Последствия детонации неразорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Фото : ДНР в СЦКК/Telegram
Последствия детонации неразорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Украинские войска в 19.48 выпустили еще четыре кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.48 - населенный пункт Семёновка - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
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Представительство также добавило, что с 19.35 по 19.50 украинские войска выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка.
Куйбышевский район расположен в западной части Донецка, а Киевский - в северной. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Кировский район находится в юго-западной части Донецка. Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С того момента, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСЦККДонецкУкраинаПроисшествия
 
 
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