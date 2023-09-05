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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 05.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:59 05.09.2023 (обновлено: 20:09 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/obstrel-1894400802.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 05.09.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска менее чем за час выпустили 25 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T19:59
2023-09-05T20:09
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
донецкая народная республика
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Украинские войска менее чем за час выпустили 25 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Отмечается, что Куйбышевский район Донецка был обстрелян несколько раз в 19.05, 19.11, 19.15, в 19.20 и 19.25, Кировский район города - в 19.35, три снаряда украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки в 19.20. Кроме того, украинские войска обстреляли Ясиноватский район в 19.25, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
горловка
донецкая народная республика
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донецк, горловка, донецкая народная республика, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

ВСУ выпустили 25 снарядов по Донецку и Горловке

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Украинские войска менее чем за час выпустили 25 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Отмечается, что Куйбышевский район Донецка был обстрелян несколько раз в 19.05, 19.11, 19.15, в 19.20 и 19.25, Кировский район города - в 19.35, три снаряда украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки в 19.20.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.09.2023Посмотреть
Кроме того, украинские войска обстреляли Ясиноватский район в 19.25, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦКК
 
 
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